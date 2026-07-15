Cómo hacer vainillas sin gluten: una opción casera, liviana y perfecta para celíacos

Si buscás una merienda sin gluten, estas vainillas caseras son la mejor opción. Foto: ilustrativa.

Las vainillas son un clásico de la pastelería, pero quienes deben seguir una alimentación libre de gluten muchas veces encuentran pocas opciones de buena calidad en el mercado. La buena noticia es que pueden prepararse en casa con ingredientes simples, logrando una textura esponjosa, liviana y un sabor muy similar al de la receta tradicional.

Además de ser aptas para personas con celiaquía, estas vainillas sin gluten resultan ideales para utilizar en múltiples preparaciones dulces o simplemente para acompañar una infusión.

Ingredientes

3 huevos

90 gramos de azúcar

80 gramos de premezcla sin TACC

20 gramos de fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC

Azúcar impalpable para espolvorear

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y preparar una placa con papel manteca o una lámina de silicona. Batir los huevos junto con el azúcar durante unos 8 a 10 minutos, hasta obtener una mezcla bien aireada, espesa y de color claro. Agregar la esencia de vainilla. Tamizar la premezcla, la fécula de maíz y el polvo para hornear. Incorporar los ingredientes secos con movimientos envolventes para no perder el aire del batido. Colocar la preparación en una manga pastelera con boquilla lisa. Formar tiras de aproximadamente 8 a 10 centímetros sobre la placa, dejando espacio entre cada una. Espolvorear con azúcar impalpable y dejar reposar unos minutos. Hornear entre 10 y 12 minutos, hasta que estén apenas doradas. Retirar, dejar enfriar completamente y conservar en un recipiente hermético.

Consejos para un mejor resultado

Utilizar siempre ingredientes certificados sin TACC para evitar la contaminación con gluten.

para evitar la contaminación con gluten. El secreto de una buena vainilla está en el batido de los huevos: cuanto más aire incorpore la mezcla, más esponjosas quedarán.

Si se desean para un tiramisú, conviene prepararlas un día antes para que adquieran una textura más firme y absorban mejor el café.

Estas vainillas caseras pueden conservarse entre cuatro y cinco días en un recipiente hermético, o congelarse para tener siempre una opción lista para acompañar desayunos, meriendas o preparar postres libres de gluten.