El Gobierno reordenó las telecomunicaciones: Diego Santilli concentrá el control del Enacom y Arsat

La interna en la cúpula del Gobierno nacional sumó un capítulo decisivo con un fuerte reordenamiento de las estructuras del Estado. A través del Decreto 581, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, la Casa Rosada despojó al sector alineado con el asesor estrella Santiago Caputo del control de organismos estratégicos y de millonarias cajas asociadas a la conectividad, las telecomunicaciones y la logística de las próximas elecciones.

La medida representa un avance contundente de la estructura ligada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y consolida la centralidad de Santilli. El jefe de ministros logró que el Presidente aprobara su plan de reestructuración, concentrando bajo su órbita directa y la de su mano derecha el manejo de áreas clave que hasta hoy estaban bajo el ala de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por el caputista Darío Genua.

Telecomunicaciones y control de datos en manos de Diego Santilli

El rediseño organizacional establece que Santilli controlará de manera directa, sin intermediarios ni vicejefes, dos resortes fundamentales para el andamiaje político y corporativo:

El Enacom: El ente regulador de las telecomunicaciones, servicios audiovisuales y el espectro radioeléctrico (actualmente intervenido por Juan Martín Ozores).

El ente regulador de las telecomunicaciones, servicios audiovisuales y el espectro radioeléctrico (actualmente intervenido por Juan Martín Ozores). La AAIP (Agencia de Acceso a la Información Pública): El organismo que define qué datos del Poder Ejecutivo se revelan y controla el cumplimiento de las leyes de protección de datos personales.

En tanto, el vicejefe de Gabinete y hombre de máxima confianza de Santilli, Gustavo Coria, asumirá la conducción de dos gigantes estatales: Arsat (conectividad terrestre y satelital) y el Correo Argentino. Esta última firma es un activo crítico de cara al operativo electoral de 2027, ya que monopoliza el despliegue logístico y la custodia del traslado de las urnas en todo el territorio nacional.

El millonario escándalo que salpica a Arsat

El traspaso de la empresa satelital Arsat a la órbita de Jefatura de Gabinete se concreta en medio de un frente judicial que sacude a su conducción anterior. La Justicia federal investiga una presunta red de irregularidades en contrataciones y el robo sistemático de equipamiento tecnológico de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo).

La causa penal, que derivó en la detención del expresidente de la firma, Facundo Leal, sumó ribetes escandalosos tras los últimos allanamientos ordenados por los tribunales federales. Durante los procedimientos en las propiedades de Leal, las fuerzas de seguridad secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo, cargamentos de estupefacientes y sofisticados equipos de espionaje ilegal.

El equilibrio de Diego Santilli frente a la «tribu» de Luis Caputo

La reorganización desató lecturas cruzadas en Balcarce 50. Mientras en el campamento de Santiago Caputo insisten en que el cambio fue un acuerdo pacífico debido a que Darío Genua conserva su cargo en la secretaría —además del manejo del CONICET, la CONAE y el proyecto del Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG)—, en otras oficinas del Gobierno lo leen como una clara derrota del consultor.

Cerca de Santilli deslizan que el jefe de Gabinete buscó un punto medio para no profundizar la «guerra» interna: quitó las cajas y el poder de decisión de las áreas, pero mantuvo formalmente a los de su sector en sus puestos para evitar un estallido político en medio de la delicada negociación que lleva adelante con los gobernadores de las provincias.

