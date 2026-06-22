Cuántos años cumple Lionel Messi, qué día y de qué signo es el capitán de la Selección

El calendario futbolero no da tregua y, en medio de la máxima tensión de la fase de grupos del Mundial 2026, llega una fecha especial para todos los argentinos: el cumpleaños de Lionel Messi. El capitán de la Selección festeja un año más de vida rodeado de sus compañeros, con la cabeza puesta en los objetivos del torneo y recibiendo el afecto de millones de hinchas que inundan las redes sociales con saludos.

Como ocurre habitualmente en los años de grandes citas internacionales, la «Pulga» pasa su día en el predio de concentración de la albiceleste. Te contamos todo lo que tenés que saber sobre el aniversario del astro rosarino.

Qué día nació Lionel Messi y cuántos años cumple en 2026

Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, provincia de Santa Fe. En este 2026, el mejor jugador del mundo alcanza los 39 años de edad.

A pesar de ser uno de los futbolistas más experimentados de la actual Copa del Mundo, el 10 llega con la vigencia intacta, el brazalete de capitán bien firme y un contrato vigente con el Inter Miami que estira su carrera profesional.

¿De qué signo es el capitán argentino?

Al haber nacido un 24 de junio, Lionel Messi es del signo de Cáncer (el cuarto signo del zodíaco, correspondiente al elemento Agua).

Según los especialistas en astrología, las personas de este signo se caracterizan por: