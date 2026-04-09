El secreto para hacer el mejor guiso de lentejas: roast beef y un toque de vino blanco

El secreto para el mejor guiso de lentejas.

Con la llegada del frío, el guiso de lentejas vuelve a ocupar un lugar central en la mesa. Reconfortante, rendidor y lleno de sabor, este clásico tiene múltiples versiones, pero el cocinero Pedro Lambertini compartió su receta con un detalle clave: usar roast beef y sumar vino blanco para potenciar el resultado.

En un video publicado en su canal, el chef explicó que este corte de carne es ideal para preparaciones largas. “Es rendidor y tiene la grasa justa para que el guiso quede sabroso y jugoso”, aseguró.

Por qué el roast beef marca la diferencia

El roast beef es una de las mejores opciones para este tipo de platos por varias razones:

Aporta sabor intenso durante la cocción

Resiste bien largas horas sin desarmarse

Queda tierno y jugoso

Enriquece el caldo con sus jugos

Combina perfectamente con lentejas y verduras

Además, Lambertini recomienda dejar reposar la carne en la heladera antes de cocinarla para que recupere humedad.

Ingredientes para un guiso completo

La receta incluye unos 20 ingredientes y demanda cerca de dos horas entre preparación y cocción. Los principales son:

1 kg de roast beef

800 g de lentejas

150 ml de vino blanco (opcional)

150 g de panceta ahumada

2 cebollas, zanahoria, pimiento y verdeo

Papa, batata y calabaza

Ajo, pulpa de tomate y extracto

Condimentos: laurel, comino, ají molido, pimentón, sal y pimienta

Un plato ideal para el invierno

El resultado es un guiso espeso, sabroso y bien completo, perfecto para los días fríos. El agregado del vino blanco suma profundidad al sabor, mientras que el roast beef garantiza una textura equilibrada en cada bocado.

Con ingredientes accesibles y pasos simples, esta versión se presenta como una de las más recomendadas para disfrutar de un clásico argentino en casa.