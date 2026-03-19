El truco para elegir una palta perfecta: qué mirar en la piel antes de comprar
La palta es un clásico de la cocina saludable, pero no todas son iguales. Cómo elegir la mejor en la verdulería, qué mirar en la piel, cómo madurarla rápido en casa y trucos para evitar que se oxide.
La palta se volvió un infaltable en la cocina diaria. Desde el clásico avocado toast hasta ensaladas, sándwiches y dips, su textura cremosa y su perfil saludable la convirtieron en una de las favoritas en Argentina y el mundo.
Pero a la hora de comprarla, no siempre resulta fácil elegir bien. Muchas veces parece perfecta por fuera y termina decepcionando al abrirla. Sin embargo, hay un detalle clave que permite evitar ese error: la piel.
El secreto está en la piel: qué mirar antes de comprar una palta
En la variedad más consumida, la Hass, la piel es el mejor indicador de calidad y maduración:
- Color: pasa de verde a un tono oscuro, casi negro, cuando está lista para consumir.
- Textura: debe ser rugosa y uniforme, sin zonas hundidas o manchas blandas.
- Pedúnculo: si conserva el “botoncito” superior, es una buena señal. Si falta, puede haber oxidación interna.
Además, hay una técnica simple que usan los especialistas:
Presionar suavemente con la palma de la mano (no con los dedos):
- Si está dura, todavía le falta madurar.
- Si cede levemente, está en su punto justo.
- Si está muy blanda, probablemente esté pasada.
Cómo madurar una palta en casa en 24 horas
Uno de los problemas más comunes es comprar una palta aún verde. Para acelerar el proceso de forma natural:
- Colocarla en una bolsa junto a una banana.
- Cerrar bien para concentrar el gas.
- Esperar entre 24 y 48 horas.
La banana libera etileno, un gas que acelera la maduración de la fruta.
Cómo evitar que la palta se oxide
Una vez abierta, la palta se oscurece al contacto con el aire. Para conservarla mejor:
- Rociar con jugo de limón.
- Aplicar una fina capa de aceite de oliva.
- Guardar en un recipiente hermético en la heladera.
El carozo puede ayudar, pero solo protege la parte que cubre.
Consejos clave para elegir la mejor palta
- Evitar las que estén expuestas al sol o calor.
- No elegir frutas con manchas negras hundidas.
- Pensar cuándo se va a consumir:
- Para el día: elegir una palta blanda.
- Para días siguientes: elegir una firme.
Cómo usar la palta más allá de lo clásico
Además del guacamole o las tostadas, la palta permite combinaciones originales:
- Con frutas como mango o ananá
- Con miel y frutos secos
- Con huevo, salmón o quesos
- En dips con especias o picantes
Su sabor suave la convierte en un ingrediente versátil que suma cremosidad y frescura a cualquier preparación.
Elegir bien una palta no es cuestión de suerte, sino de saber observar. Con estos tips simples, es posible evitar errores y disfrutarla en su mejor punto, todos los días.
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