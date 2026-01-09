Estados Unidos presentó una nueva pirámide alimentaria que prioriza la “comida real” y reduce los ultraprocesados

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos presentó una nueva pirámide alimentaria que marca un giro en las recomendaciones oficiales de nutrición y se alinea con los principios del movimiento Make America Healthy Again (MAHA), una corriente que ganó peso político dentro de la agenda impulsada por el presidente Donald Trump y por el secretario Robert F. Kennedy Jr..

Según lo publicado por El País, la actualización forma parte de la campaña “eat real food” (“comer comida real”) y redefine las directrices dietéticas federales al priorizar proteínas, grasas saludables, frutas y verduras, mientras desalienta el consumo de alimentos ultraprocesados, a los que Kennedy ha señalado en reiteradas ocasiones como uno de los principales factores detrás del aumento de enfermedades crónicas en la población estadounidense.

El cambio implica también un regreso al formato tradicional de pirámide alimentaria, abandonado en 2011 cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo reemplazó por un plato dividido en porciones. En esta nueva versión, la pirámide aparece invertida, con una distribución equitativa de proteínas, grasas, frutas y verduras en la parte superior, y una franja inferior más pequeña destinada a granos y cereales.

“Gracias al audaz liderazgo del presidente Trump, estas directrices reajustan la política nutricional federal y priorizan a nuestras familias y a nuestros niños en el camino hacia una nación más saludable”, afirmó la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, al presentar la medida. También destacó que el nuevo enfoque busca respaldar a agricultores, ganaderos y productores locales de alimentos “reales”.

En el comunicado oficial, el Departamento de Salud cuestionó a administraciones anteriores por haber promovido alimentos de baja calidad y altamente procesados, así como soluciones farmacológicas, en detrimento de estrategias de prevención y alimentación saludable. Este viraje consolida la influencia política del movimiento MAHA, impulsado en redes sociales por madres y referentes del wellness, que promueven la alimentación “limpia”, la reducción de ultraprocesados y una postura crítica frente a la industria farmacéutica y alimentaria.

Tras el anuncio, figuras influyentes del movimiento celebraron la decisión. Entre ellas, la influencer Vani Hari, conocida como The Food Babe, quien expresó su apoyo en redes sociales y calificó la nueva pirámide como “hecha a medida” de los reclamos del sector.

Qué recomienda la nueva Guía Alimentaria de Estados Unidos

Priorizar proteínas de alta calidad y densidad nutricional en cada comida, con una ingesta sugerida de entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso corporal diario , provenientes tanto de fuentes animales como vegetales.

, provenientes tanto de fuentes animales como vegetales. Reducir al mínimo el consumo de alimentos ultraprocesados , especialmente productos listos para consumir con alto contenido de sal, azúcar o aditivos, y evitar bebidas azucaradas.

, especialmente productos listos para consumir con alto contenido de sal, azúcar o aditivos, y evitar bebidas azucaradas. Eliminar azúcares añadidos y edulcorantes no nutritivos, con especial énfasis en la alimentación infantil.

Priorizar grasas naturales presentes en carnes, pescados, huevos, frutos secos, semillas, aceitunas, palta y lácteos enteros, y cocinar con aceites como el de oliva.

Favorecer granos integrales ricos en fibra y reducir carbohidratos refinados como pan blanco, galletas y harinas procesadas.

La guía también señala que personas con determinadas enfermedades crónicas podrían experimentar mejoras en su salud al adoptar dietas con menor contenido de carbohidratos, aunque aclara que las recomendaciones deben ajustarse a cada caso particular.