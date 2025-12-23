Tomar jugo de zanahoria cada mañana durante 7 días: los beneficios y por qué lo recomiendan 

Incorporar un vaso de jugo de zanahoria en ayunas durante una semana puede generar cambios visibles en el organismo en menos tiempo del esperado. Rica en antioxidantes, betacarotenos y vitamina A, esta bebida natural es valorada por nutricionistas por sus beneficios sobre la piel, la digestión, la energía y la salud visual.

Por qué recomiendan tomar jugo de zanahoria durante 7 días: resultados que sorprenden

Según especialistas, los primeros efectos aparecen desde el día uno. La fibra soluble presente en la zanahoria estimula el sistema digestivo y favorece el tránsito intestinal, mientras que la vitamina A comienza a actuar sobre el sistema inmune y la salud ocular.

Día 2: el impacto suele notarse en la piel. Muchas personas perciben una textura más suave y un aspecto más luminoso, asociado a la acción antioxidante del betacaroteno, que combate el estrés oxidativo celular.

Día 3: algunos consumidores reportan una mejora en la visión, especialmente en condiciones de poca luz. Esto se vincula con el rol clave de la vitamina A en el funcionamiento de la retina.

A mitad de la semana, el hígado comienza a trabajar de manera más eficiente en la eliminación de toxinas, lo que genera una sensación de liviandad y menor hinchazón abdominal. Este proceso no implica una “desintoxicación milagrosa”, aclaran los expertos, sino una optimización de las funciones naturales del organismo.

Día 5: los cambios en la piel suelen volverse más notorios, con mejoras en el tono y el brillo. Además, el intestino trabaja con mayor regularidad, reduciendo molestias digestivas.

Al finalizar los 7 días, muchas personas experimentan niveles de energía más estables, menor inflamación y una mejor respuesta digestiva general.

Qué beneficios inmediatos tiene el jugo de zanahoria

Entre los principales beneficios del jugo de zanahoria se destacan:

Mejora de la digestión y el tránsito intestinal

Piel más luminosa y saludable

Aporte clave de vitamina A y antioxidantes

Apoyo a la salud visual

Sensación de mayor energía y bienestar general

Los nutricionistas recomiendan consumirlo fresco, sin colar, para conservar la fibra y combinarlo con una pequeña fuente de grasa saludable —como unas gotas de aceite de oliva o un puñado de frutos secos— que ayude a absorber mejor el betacaroteno.

Si bien es una opción saludable, advierten que su consumo debe ser moderado y formar parte de una alimentación equilibrada, especialmente en personas con condiciones médicas específicas.