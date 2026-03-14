Feng Shui en casa: 5 cambios simples que pueden atraer prosperidad, equilibrio y buena energía

Cada vez más personas buscan cómo aplicar Feng Shui en casa para mejorar el descanso, atraer abundancia o generar espacios más equilibrados. Esta práctica milenaria se basa en ordenar el hogar para que la energía, conocida como chi, pueda circular de manera armoniosa.

Según esta filosofía, la distribución de los muebles, la luz, los objetos y las plantas puede influir en el bienestar, la prosperidad y las relaciones personales.

Mantener el orden: el primer principio del Feng Shui

Uno de los pilares del Feng Shui es el orden y la limpieza en los espacios.

Los especialistas en esta disciplina sostienen que el desorden bloquea el flujo de energía dentro de la casa. Por eso, uno de los primeros pasos es:

eliminar objetos que no se usan

evitar acumular cosas innecesarias

mantener los espacios despejados

Este simple hábito ayuda a que la energía circule con mayor libertad en el hogar.

La entrada de la casa: la puerta de la energía

En Feng Shui, la puerta principal es considerada el punto por donde entra la energía a la casa.

Por eso se recomienda:

mantener la entrada bien iluminada

evitar obstáculos en el acceso

sumar plantas o elementos naturales

Una entrada cuidada puede favorecer la llegada de oportunidades y prosperidad.

Las plantas que ayudan a mejorar la energía del hogar

Las plantas tienen un papel importante dentro del Feng Shui porque representan crecimiento, vida y renovación.

Algunas de las más recomendadas son:

lengua de suegra

pothos

bambú de la suerte

crassula u “árbol de jade”

Estas plantas se utilizan para equilibrar la energía y atraer abundancia dentro del hogar.

El dormitorio y el descanso según el Feng Shui

El dormitorio es uno de los espacios más importantes en esta filosofía porque influye directamente en el descanso.

Entre las recomendaciones más conocidas se encuentran:

evitar dispositivos electrónicos cerca de la cama

mantener colores suaves y relajantes

ubicar la cama de manera que permita ver la puerta sin quedar frente a ella

Estos cambios buscan crear un ambiente más tranquilo que favorezca el descanso y el equilibrio emocional.

Los objetos que simbolizan prosperidad

Dentro del Feng Shui también se utilizan ciertos objetos simbólicos que representan abundancia.

Entre los más conocidos aparecen:

monedas chinas atadas con cinta roja

fuentes de agua decorativas

figuras de dragones o budas

elementos en tonos dorados o rojos

Según la tradición, estos símbolos ayudan a activar la energía relacionada con la prosperidad y la riqueza.

Por qué el Feng Shui vuelve a ser tendencia

En los últimos años, el Feng Shui volvió a ganar popularidad porque muchas personas buscan formas simples de mejorar su bienestar en casa.

Más allá de las creencias, muchos de sus principios coinciden con ideas modernas de diseño y bienestar: espacios ordenados, luz natural, plantas y ambientes armoniosos.

Por eso, aplicar algunos cambios inspirados en esta filosofía puede ayudar a transformar la casa en un lugar más equilibrado, relajante y agradable para vivir.