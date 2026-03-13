El truco del laurel que se volvió viral en el Feng Shui: para dormir mejor y atraer dinero

El Feng Shui, la antigua filosofía china que busca equilibrar la energía de los espacios, suma cada vez más seguidores en todo el mundo. Entre los consejos más comentados en redes sociales apareció un truco simple con hojas de laurel que promete ayudar a dormir mejor y atraer prosperidad.

Según quienes practican esta disciplina, el laurel tiene propiedades simbólicas asociadas con la protección, la abundancia y la calma, por lo que suele utilizarse en distintos rituales dentro del hogar.

Qué es el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica milenaria originada en China que propone armonizar la energía —conocida como chi— en los ambientes donde vivimos o trabajamos.

La disciplina sostiene que la distribución de los espacios, los colores, la iluminación y los objetos decorativos influyen directamente en el bienestar de las personas.

A través de estos principios, el Feng Shui busca crear ambientes equilibrados que favorezcan la salud, la tranquilidad emocional, las relaciones personales y la prosperidad económica.

El truco del laurel que se volvió viral

Uno de los consejos que más circula en redes consiste en colocar una hoja de laurel seca dentro de la almohada o debajo de ella antes de dormir.

De acuerdo con el Feng Shui, esta práctica ayudaría a generar un clima de calma y relajación, lo que facilitaría conciliar el sueño y mejorar la calidad del descanso.

Además, el laurel es considerado un símbolo de abundancia y protección energética, por lo que muchos lo utilizan también como un pequeño ritual para atraer prosperidad.

Su aroma natural, suave y herbal, también puede contribuir a crear un ambiente más agradable en el dormitorio, ayudando a reducir tensiones y favoreciendo una sensación de bienestar antes de dormir.