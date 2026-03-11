Feng Shui: por qué poner vinagre debajo de la cama puede mejorar la energía del dormitorio

En el mundo del Feng Shui, el dormitorio es uno de los espacios más importantes de la casa. Allí se recupera la energía después del día y se busca un descanso profundo. Por eso, cada detalle del ambiente —desde la ubicación de la cama hasta la limpieza del espacio— influye en la calidad del sueño y en la armonía del hogar.

En este contexto, una práctica simple comenzó a ganar popularidad: limpiar debajo de la cama con vinagre blanco. Aunque durante años se utilizó principalmente como un producto de limpieza natural, hoy también se lo vincula con la renovación energética del dormitorio.

El Feng Shui y la energía debajo de la cama

Para el Feng Shui, la energía o “chi” debe circular libremente por la casa. Cuando hay acumulación de polvo, objetos o suciedad en determinados lugares, se genera lo que se conoce como energía estancada, que puede afectar el descanso, el ánimo y la sensación de bienestar.

Debajo de la cama es uno de los puntos más sensibles del dormitorio. Allí suelen acumularse polvo, pelusas y humedad, elementos que simbólicamente representan energía pesada o bloqueada.

Por eso, especialistas en armonización del hogar recomiendan mantener ese espacio limpio y despejado, evitando guardar objetos innecesarios o cajas que dificulten la circulación energética.

Por qué el vinagre es clave en esta práctica

El vinagre blanco es un aliado tradicional en la limpieza del hogar, pero también se le atribuyen propiedades vinculadas a la neutralización de energías densas.

Su acidez permite eliminar olores, reducir microorganismos y limpiar superficies de forma natural, sin utilizar productos químicos fuertes que puedan alterar el ambiente del dormitorio.

Desde una mirada energética, limpiar con vinagre ayuda a “resetear” el espacio, aportando sensación de frescura y renovación.

Entre los beneficios más mencionados de esta práctica se destacan:

Ayuda a eliminar olores acumulados en espacios cerrados.

Reduce polvo, pelusas y posibles ácaros.

Favorece una sensación de orden y liviandad en el ambiente.

No utiliza productos químicos agresivos.

Contribuye a un dormitorio más armonioso para el descanso.

Cómo limpiar debajo de la cama con vinagre

El método es sencillo y se puede incorporar fácilmente a la rutina semanal de limpieza del hogar.

Paso a paso

Mezclar agua con un pequeño chorro de vinagre blanco en un balde. Humedecer un trapo limpio y escurrirlo bien para evitar exceso de agua. Colocar el paño en una escoba, palo o secador largo. Pasarlo debajo de la cama para retirar polvo y suciedad acumulada. Repetir hasta que el trapo salga limpio.

No es necesario enjuagar después, ya que el vinagre se evapora rápidamente si el paño está bien escurrido.

Cada cuánto conviene hacerlo

Los especialistas en orden y armonía del hogar recomiendan limpiar debajo de la cama al menos una vez por semana. En casas con mascotas o en ambientes con mayor presencia de polvo, puede realizarse con más frecuencia.

Más allá de su efecto práctico, en el Feng Shui esta limpieza tiene un significado simbólico: liberar el espacio donde descansamos de energías acumuladas, favoreciendo un ambiente más liviano y propicio para dormir mejor.

Así, un gesto simple como pasar un trapo con vinagre debajo de la cama puede convertirse en un pequeño ritual doméstico para renovar la energía del dormitorio y mejorar la sensación de bienestar en el hogar.