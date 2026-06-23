Feng Shui para comenzar julio: los cambios simples en casa que pueden atraer prosperidad y buena energía

El inicio de un nuevo mes es considerado un momento ideal para renovar la energía del hogar. Según el Feng Shui, pequeños ajustes en la decoración y la organización pueden favorecer la abundancia, la armonía y el bienestar.

Julio marca el comienzo de una nueva etapa en pleno invierno y, para quienes siguen las enseñanzas del Feng Shui, también representa una excelente oportunidad para hacer una pausa, limpiar energías estancadas y preparar el hogar para recibir nuevas oportunidades.

Esta filosofía milenaria china sostiene que los espacios influyen directamente en el estado emocional, la prosperidad y la calidad de vida de quienes los habitan. Por eso, el inicio de mes suele ser un momento propicio para revisar rincones olvidados, ordenar ambientes y realizar pequeños cambios capaces de generar una sensación de renovación.

La regla número uno para empezar julio con buena energía

Antes de incorporar objetos o rituales, el Feng Shui recomienda algo mucho más sencillo: eliminar aquello que ya no se usa.

Ropa acumulada, papeles innecesarios, objetos rotos o elementos guardados «por las dudas» suelen bloquear la circulación de energía dentro de la vivienda.

El comienzo de julio es ideal para liberar espacio y permitir que entren nuevas oportunidades.

La entrada de la casa: el punto clave de la abundancia

Según esta disciplina, la puerta principal es el lugar por donde ingresa la energía al hogar.

Por eso se recomienda:

Mantenerla limpia y despejada.

Verificar que abra y cierre correctamente.

Incorporar una planta saludable cerca del acceso.

Asegurar una buena iluminación durante la tarde y la noche.

Un ingreso ordenado simboliza apertura a nuevas posibilidades laborales, económicas y personales.

Los colores que favorecen la energía invernal

Durante julio, el Feng Shui sugiere incorporar tonos cálidos que aporten sensación de refugio y bienestar.

Los más recomendados son:

Beige.

Arena.

Terracota suave.

Verde oliva.

Mostaza.

Tonos madera natural.

No es necesario pintar una habitación completa. Muchas veces alcanza con sumar almohadones, mantas, velas o pequeños objetos decorativos.

El ritual de la canela para abrir caminos

Uno de los rituales más populares para el inicio de mes consiste en utilizar canela.

La tradición indica que el primer día de julio se puede colocar una pequeña rama de canela cerca de la puerta de entrada o encender una vela con este aroma para simbolizar prosperidad y movimiento económico.

Más allá de las creencias, el perfume cálido y especiado ayuda a crear una atmósfera acogedora durante los meses más fríos.

Qué hacer con los espejos

Los espejos ocupan un lugar importante dentro del Feng Shui porque se considera que multiplican la energía.

Para este comienzo de julio, los especialistas recomiendan:

Mantenerlos limpios.

Evitar que reflejen desorden.

Ubicarlos de manera que potencien la luz natural.

Un espejo frente a una ventana con una buena vista puede ayudar a amplificar la sensación de amplitud y luminosidad.

Plantas que ayudan a renovar la energía

Aunque el invierno suele limitar la presencia de vegetación en interiores, algunas especies continúan siendo aliadas del Feng Shui.

Entre las más recomendadas se encuentran:

Potus.

Sansevieria.

Palo de agua.

Zamioculca.

Además de decorar, ayudan a aportar vitalidad y frescura a los ambientes.

Un mes para bajar el ritmo y conectar con el hogar

El Feng Shui entiende el invierno como una etapa de introspección y resguardo.

Por eso, más que realizar cambios drásticos, la propuesta para julio es construir espacios que transmitan calma, abrigo y bienestar.

Una manta suave sobre el sillón, una luz cálida, una planta saludable o una mesa despejada pueden parecer detalles mínimos. Sin embargo, según esta filosofía, son precisamente esos pequeños gestos los que ayudan a transformar la energía cotidiana y crear un hogar más armónico para atravesar el segundo semestre del año.