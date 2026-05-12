El ritual con naranja y canela que recomiendan hacer esta semana para atraer abundancia y destrabar energía

En medio de mayo y de una energía astral cargada de movimientos emocionales y cambios, muchas personas comenzaron a buscar rituales simples para destrabar situaciones, renovar el ánimo y atraer abundancia al hogar.

Uno de los más recomendados en estos días es el ritual con naranja y canela, una práctica muy utilizada dentro del Feng Shui y las limpiezas energéticas por su asociación con la prosperidad, la apertura de caminos y la renovación de la energía personal.

Según quienes practican este tipo de rituales, hacerlo durante esta semana puede ayudar a mover energías estancadas y generar una sensación de bienestar y claridad.

Por qué se usan naranja y canela

Dentro de las creencias energéticas, la naranja simboliza la abundancia, la vitalidad y la buena fortuna, mientras que la canela está relacionada con la atracción del dinero, el éxito y la expansión personal.

La combinación de ambos ingredientes también se asocia con ambientes cálidos, sensación de hogar y apertura emocional.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Qué necesitás

1 naranja

Canela en polvo o en rama

Un plato o recipiente pequeño

Opcional: una vela blanca o dorada

El procedimiento

Cortar la naranja en rodajas o al medio. Espolvorear canela sobre la fruta mientras se piensa en aquello que se quiere atraer. Colocar la naranja en un plato cerca de la entrada de la casa, la cocina o un espacio importante del hogar. Dejarla allí durante algunas horas o toda la noche.

Muchas personas acompañan el ritual con una intención o afirmación positiva relacionada con la abundancia, el trabajo o el bienestar emocional.

El detalle importante que recomiendan no olvidar

Especialistas en rituales energéticos aseguran que el verdadero sentido de estas prácticas no está solo en los objetos, sino también en la intención y el momento en que se realizan.

Por eso, recomiendan hacer el ritual en un ambiente ordenado, ventilado y tranquilo, evitando discusiones o pensamientos negativos mientras se prepara.

La tendencia de los rituales simples para el hogar

En los últimos meses crecieron muchísimo las búsquedas relacionadas con rituales caseros, Feng Shui y técnicas para “mover energía” dentro de la casa.

Desde recipientes con sal hasta hojas de laurel, cítricos o canela, cada vez más personas incorporan pequeños gestos simbólicos para generar sensación de renovación, calma y bienestar en sus espacios cotidianos.