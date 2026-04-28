Ni velas ni sahumerios: el objeto que recomiendan para limpiar la energía del hogar

En tiempos donde el bienestar en casa gana protagonismo, una práctica simple y económica vuelve a instalarse: usar sal gruesa para renovar la energía de los ambientes.

En medio del auge del feng shui y los rituales de limpieza energética, hay un elemento que gana cada vez más protagonismo por su simpleza y efectividad: la sal gruesa. Sin humo, sin aromas intensos y sin grandes preparaciones, este recurso tradicional se posiciona como una alternativa práctica para quienes buscan armonizar su hogar.

Por qué la sal gruesa se usa para limpiar la energía

Desde distintas corrientes espirituales y prácticas como el feng shui, la sal es considerada un elemento capaz de absorber energías densas o estancadas. Su uso se asocia a la purificación, tanto en espacios como en objetos.

Aunque no se trata de una práctica científica, su popularidad crece porque muchas personas la vinculan con una sensación real de orden, calma y renovación dentro del hogar.

Cómo aplicar el truco en casa

El método es sencillo y no requiere experiencia previa. Solo hace falta:

Colocar pequeños recipientes con sal gruesa en distintos puntos de la casa

en distintos puntos de la casa Priorizar esquinas, entradas o ambientes cargados

Dejar actuar entre 24 y 72 horas

Luego, descartar la sal (no reutilizarla)

Algunos también optan por sumar unas gotas de vinagre o limón, aunque no es indispensable.

Qué beneficios se le atribuyen

Quienes practican este ritual aseguran que ayuda a:

Reducir la sensación de pesadez en el ambiente

Generar mayor claridad mental

Favorecer el descanso

Renovar la energía después de discusiones o momentos de tensión

Más allá de las creencias, el simple acto de ordenar, ventilar y prestar atención al espacio ya genera un impacto positivo.

Un hábito simple que gana terreno

En un contexto donde el hogar se volvió el centro de la vida cotidiana, este tipo de prácticas se integran cada vez más a las rutinas. La sal gruesa, accesible y fácil de usar, aparece como una de las opciones favoritas para quienes buscan bienestar sin complicaciones.

Sin reemplazar otras formas de limpieza, este gesto se suma como un ritual simbólico que, para muchos, marca un antes y un después en cómo se siente la casa.