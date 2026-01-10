El secreto para una merluza a la romana irresistible: salsa cremosa de queso azul

El filet de merluza a la romana es un clásico infalible de la cocina hogareña, un plato que atraviesa generaciones por su simpleza, rendimiento y sabor. Crocante por fuera, tierno por dentro y con el inconfundible encanto del rebozado recién hecho, suele ser protagonista de almuerzos familiares o cenas prácticas de entre semana. Sin embargo, con un pequeño giro, puede elevarse y sorprender.

En esta versión, el diferencial está en sumarle una salsa de queso azul bien cremosa, que aporta carácter, intensidad y un contraste perfecto con la suavidad del pescado. Acompañado por un puré de papas clásico y sedoso, el plato logra un equilibrio ideal entre lo tradicional y lo sofisticado, convirtiéndose en una opción distinta, contundente y fácil de incorporar al recetario cotidiano sin caer en preparaciones complejas.

Ingredientes

Para el filet de merluza

4 filetes de merluza fresca.

2 huevos.

200 g de harina.

Una cda polvo para hornear.

200 cc de agua fría.

Una cdta de pimentón.

Sal y nuez moscada, a gusto.

Para la salsa de queso azul

500 cc de leche.

30 g de manteca.

30 g de harina.

100 g de queso azul.

Sal, a gusto.

Cebolla de verdeo.

Para el puré de papas

500 g de papa hervida sin piel.

50 g de manteca.

50 cc de leche.

Sal y nuez moscada, a gusto.

Procedimiento

Filet de merluza

En un bowl, mezclar los huevos, con la harina, el polvo de hornear, la sal, la nuez moscada y el pimentón. Pasar los filet por la mezcla y llevarlos a freír en aceite caliente.

Salsa de queso azul

En una ollita, derretir la manteca, incorporar la harina, mezclar y cocinar un minuto. Agregar la leche caliente y revolver bien. Condimentar con un poco de sal y agregar el queso azul para fundirlo. Agregar la cebolla de verdeo al final.

Puré de papas