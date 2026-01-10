El secreto para una merluza a la romana irresistible: salsa cremosa de queso azul
El filet de merluza a la romana es un clásico infalible de la cocina hogareña, un plato que atraviesa generaciones por su simpleza, rendimiento y sabor. Crocante por fuera, tierno por dentro y con el inconfundible encanto del rebozado recién hecho, suele ser protagonista de almuerzos familiares o cenas prácticas de entre semana. Sin embargo, con un pequeño giro, puede elevarse y sorprender.
En esta versión, el diferencial está en sumarle una salsa de queso azul bien cremosa, que aporta carácter, intensidad y un contraste perfecto con la suavidad del pescado. Acompañado por un puré de papas clásico y sedoso, el plato logra un equilibrio ideal entre lo tradicional y lo sofisticado, convirtiéndose en una opción distinta, contundente y fácil de incorporar al recetario cotidiano sin caer en preparaciones complejas.
Ingredientes
Para el filet de merluza
- 4 filetes de merluza fresca.
- 2 huevos.
- 200 g de harina.
- Una cda polvo para hornear.
- 200 cc de agua fría.
- Una cdta de pimentón.
- Sal y nuez moscada, a gusto.
Para la salsa de queso azul
- 500 cc de leche.
- 30 g de manteca.
- 30 g de harina.
- 100 g de queso azul.
- Sal, a gusto.
- Cebolla de verdeo.
Para el puré de papas
- 500 g de papa hervida sin piel.
- 50 g de manteca.
- 50 cc de leche.
- Sal y nuez moscada, a gusto.
Procedimiento
Filet de merluza
- En un bowl, mezclar los huevos, con la harina, el polvo de hornear, la sal, la nuez moscada y el pimentón.
- Pasar los filet por la mezcla y llevarlos a freír en aceite caliente.
Salsa de queso azul
- En una ollita, derretir la manteca, incorporar la harina, mezclar y cocinar un minuto.
- Agregar la leche caliente y revolver bien.
- Condimentar con un poco de sal y agregar el queso azul para fundirlo.
- Agregar la cebolla de verdeo al final.
Puré de papas
- Pelar las papas y cortarlas en cubos. Cocinarla en agua hirviendo hasta que quede blanda.
- Pisar la papa hasta hacerla puré, agregar la manteca, la leche, la sal y la nuez moscada.
- Integrar bien.
