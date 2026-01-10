ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

El secreto para una merluza a la romana irresistible: salsa cremosa de queso azul

Un clásico de la cocina casera se renueva con un toque gourmet: filet de merluza a la romana, crocante y tierno, acompañado por una cremosa salsa de queso azul y un puré de papas que equilibran sabor y simpleza.

Redacción

Por Redacción

El filet de merluza a la romana es un clásico infalible de la cocina hogareña, un plato que atraviesa generaciones por su simpleza, rendimiento y sabor. Crocante por fuera, tierno por dentro y con el inconfundible encanto del rebozado recién hecho, suele ser protagonista de almuerzos familiares o cenas prácticas de entre semana. Sin embargo, con un pequeño giro, puede elevarse y sorprender.

En esta versión, el diferencial está en sumarle una salsa de queso azul bien cremosa, que aporta carácter, intensidad y un contraste perfecto con la suavidad del pescado. Acompañado por un puré de papas clásico y sedoso, el plato logra un equilibrio ideal entre lo tradicional y lo sofisticado, convirtiéndose en una opción distinta, contundente y fácil de incorporar al recetario cotidiano sin caer en preparaciones complejas.

Ingredientes

Para el filet de merluza

  • 4 filetes de merluza fresca.
  • 2 huevos.
  • 200 g de harina.
  • Una cda polvo para hornear.
  • 200 cc de agua fría.
  • Una cdta de pimentón.
  • Sal y nuez moscada, a gusto.

Para la salsa de queso azul

  • 500 cc de leche.
  • 30 g de manteca.
  • 30 g de harina.
  • 100 g de queso azul.
  • Sal, a gusto.
  • Cebolla de verdeo.

Para el puré de papas

  • 500 g de papa hervida sin piel.
  • 50 g de manteca.
  • 50 cc de leche.
  • Sal y nuez moscada, a gusto.

Procedimiento

Filet de merluza

  1. En un bowl, mezclar los huevos, con la harina, el polvo de hornear, la sal, la nuez moscada y el pimentón.
  2. Pasar los filet por la mezcla y llevarlos a freír en aceite caliente.

Salsa de queso azul

  1. En una ollita, derretir la manteca, incorporar la harina, mezclar y cocinar un minuto.
  2. Agregar la leche caliente y revolver bien.
  3. Condimentar con un poco de sal y agregar el queso azul para fundirlo.
  4. Agregar la cebolla de verdeo al final.

Puré de papas

  1. Pelar las papas y cortarlas en cubos. Cocinarla en agua hirviendo hasta que quede blanda.
  2. Pisar la papa hasta hacerla puré, agregar la manteca, la leche, la sal y la nuez moscada.
  3. Integrar bien.

Temas

Pescado

Recetas

El filet de merluza a la romana es un clásico infalible de la cocina hogareña, un plato que atraviesa generaciones por su simpleza, rendimiento y sabor. Crocante por fuera, tierno por dentro y con el inconfundible encanto del rebozado recién hecho, suele ser protagonista de almuerzos familiares o cenas prácticas de entre semana. Sin embargo, con un pequeño giro, puede elevarse y sorprender.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios