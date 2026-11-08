Flan de coco con dulce de leche: una receta cremosa y con pocos ingredientes

Flan casero de coco con caramelo y dulce de leche, una combinación cremosa y dulce ideal para disfrutar como postre. Foto ilustrativa.

Los postres caseros siempre tienen un lugar especial en la mesa y el flan es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura suave, el caramelo y la posibilidad de acompañarlo con distintos ingredientes lo convierten en una opción elegida por grandes y chicos.

En esta versión, el coco rallado es el protagonista. Le aporta un sabor particular y una textura diferente, mientras que el dulce de leche completa la combinación y suma cremosidad. Además, no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes

1 litro de leche.

6 huevos.

200 gramos de azúcar.

100 gramos de coco rallado.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

150 gramos de azúcar para el caramelo.

Dulce de leche para acompañar.

Cómo preparar el flan de coco con dulce de leche

1. Preparar el caramelo: colocar los 150 gramos de azúcar en una sartén o cacerola a fuego medio. Dejar que se derrita hasta obtener un caramelo dorado. Volcarlo cuidadosamente en una flanera y distribuirlo por la base y las paredes.

2. Mezclar los ingredientes: en un recipiente, batir los huevos con el azúcar. Incorporar la leche, la esencia de vainilla y el coco rallado. Mezclar hasta integrar.

3. Volcar en la flanera: colocar la preparación sobre el caramelo ya frío.

4. Cocinar a baño María: llevar la flanera a una fuente con agua caliente y cocinar en horno precalentado a 160-170 °C durante aproximadamente 50 a 60 minutos, o hasta que el flan esté firme.

5. Enfriar y desmoldar: retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de desmoldar.

El secreto para servirlo

Para disfrutarlo al máximo, servir cada porción bien fría, con su propio caramelo y una cucharada generosa de dulce de leche. También se puede agregar un poco más de coco rallado por encima para intensificar su sabor.

Un postre sencillo, rendidor y perfecto para quienes buscan una alternativa al flan tradicional.