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Flan de coco con dulce de leche: una receta cremosa y con pocos ingredientes

Un clásico de los postres caseros con un toque diferente. Este flan combina la suavidad de la preparación tradicional con el sabor y la textura del coco rallado, acompañado de una generosa porción de dulce de leche.

Redacción

Por Redacción

Flan casero de coco con caramelo y dulce de leche, una combinación cremosa y dulce ideal para disfrutar como postre. Foto ilustrativa.

Flan casero de coco con caramelo y dulce de leche, una combinación cremosa y dulce ideal para disfrutar como postre. Foto ilustrativa.

Los postres caseros siempre tienen un lugar especial en la mesa y el flan es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura suave, el caramelo y la posibilidad de acompañarlo con distintos ingredientes lo convierten en una opción elegida por grandes y chicos.

En esta versión, el coco rallado es el protagonista. Le aporta un sabor particular y una textura diferente, mientras que el dulce de leche completa la combinación y suma cremosidad. Además, no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes

  • 1 litro de leche.
  • 6 huevos.
  • 200 gramos de azúcar.
  • 100 gramos de coco rallado.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 150 gramos de azúcar para el caramelo.
  • Dulce de leche para acompañar.

Cómo preparar el flan de coco con dulce de leche

1. Preparar el caramelo: colocar los 150 gramos de azúcar en una sartén o cacerola a fuego medio. Dejar que se derrita hasta obtener un caramelo dorado. Volcarlo cuidadosamente en una flanera y distribuirlo por la base y las paredes.

2. Mezclar los ingredientes: en un recipiente, batir los huevos con el azúcar. Incorporar la leche, la esencia de vainilla y el coco rallado. Mezclar hasta integrar.

3. Volcar en la flanera: colocar la preparación sobre el caramelo ya frío.

4. Cocinar a baño María: llevar la flanera a una fuente con agua caliente y cocinar en horno precalentado a 160-170 °C durante aproximadamente 50 a 60 minutos, o hasta que el flan esté firme.

5. Enfriar y desmoldar: retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de desmoldar.

El secreto para servirlo

Para disfrutarlo al máximo, servir cada porción bien fría, con su propio caramelo y una cucharada generosa de dulce de leche. También se puede agregar un poco más de coco rallado por encima para intensificar su sabor.

Un postre sencillo, rendidor y perfecto para quienes buscan una alternativa al flan tradicional.


Temas

Coco

Dulce de Leche

Flan

Los postres caseros siempre tienen un lugar especial en la mesa y el flan es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura suave, el caramelo y la posibilidad de acompañarlo con distintos ingredientes lo convierten en una opción elegida por grandes y chicos.

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