Flan de coco con dulce de leche: una receta cremosa y con pocos ingredientes
Un clásico de los postres caseros con un toque diferente. Este flan combina la suavidad de la preparación tradicional con el sabor y la textura del coco rallado, acompañado de una generosa porción de dulce de leche.
Los postres caseros siempre tienen un lugar especial en la mesa y el flan es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura suave, el caramelo y la posibilidad de acompañarlo con distintos ingredientes lo convierten en una opción elegida por grandes y chicos.
En esta versión, el coco rallado es el protagonista. Le aporta un sabor particular y una textura diferente, mientras que el dulce de leche completa la combinación y suma cremosidad. Además, no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.
Ingredientes
- 1 litro de leche.
- 6 huevos.
- 200 gramos de azúcar.
- 100 gramos de coco rallado.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 150 gramos de azúcar para el caramelo.
- Dulce de leche para acompañar.
Cómo preparar el flan de coco con dulce de leche
1. Preparar el caramelo: colocar los 150 gramos de azúcar en una sartén o cacerola a fuego medio. Dejar que se derrita hasta obtener un caramelo dorado. Volcarlo cuidadosamente en una flanera y distribuirlo por la base y las paredes.
2. Mezclar los ingredientes: en un recipiente, batir los huevos con el azúcar. Incorporar la leche, la esencia de vainilla y el coco rallado. Mezclar hasta integrar.
3. Volcar en la flanera: colocar la preparación sobre el caramelo ya frío.
4. Cocinar a baño María: llevar la flanera a una fuente con agua caliente y cocinar en horno precalentado a 160-170 °C durante aproximadamente 50 a 60 minutos, o hasta que el flan esté firme.
5. Enfriar y desmoldar: retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de desmoldar.
El secreto para servirlo
Para disfrutarlo al máximo, servir cada porción bien fría, con su propio caramelo y una cucharada generosa de dulce de leche. También se puede agregar un poco más de coco rallado por encima para intensificar su sabor.
Un postre sencillo, rendidor y perfecto para quienes buscan una alternativa al flan tradicional.
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