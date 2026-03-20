Galletas de limón: la receta casera fácil, económica y lista en pocos minutos

Si buscás una receta simple, rica y rendidora para la merienda, estas galletas de limón caseras son una opción perfecta. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, logran una textura suave por dentro y un aroma cítrico irresistible.

Ideales para acompañar el mate, el café o el té, se preparan en pocos pasos y no requieren técnicas complicadas.

Ingredientes

1 vaso de azúcar

3/4 vaso de aceite de girasol

2 huevos

Ralladura de 2 limones

Harina leudante, cantidad necesaria

Paso a paso: cómo hacer galletas de limón

1. Mezclar los ingredientes

En un bowl, colocar el azúcar, el aceite, los huevos y la ralladura de limón. Mezclar bien hasta integrar.

2. Formar la masa

Agregar la harina leudante de a poco, hasta obtener una masa homogénea y manejable.

3. Llevar a frío

Dejar reposar la masa en la heladera durante unos minutos. Esto ayuda a que sea más fácil de manipular.

4. Dar forma

Con las manos, formar pequeñas bolitas o galletas.

Tip: evitar manipular demasiado la masa para que no pierda su textura.

5. Hornear

Colocar las galletas en una placa sin enmantecar.

Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén apenas doradas.

Tips para que queden perfectas