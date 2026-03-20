Galletas de limón: la receta casera fácil, económica y lista en pocos minutos
Con ingredientes simples y un paso a paso rápido, estas galletas de limón son ideales para acompañar el mate o el café. Cómo hacerlas en casa y lograr un resultado suave.
Si buscás una receta simple, rica y rendidora para la merienda, estas galletas de limón caseras son una opción perfecta. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, logran una textura suave por dentro y un aroma cítrico irresistible.
Ideales para acompañar el mate, el café o el té, se preparan en pocos pasos y no requieren técnicas complicadas.
Ingredientes
- 1 vaso de azúcar
- 3/4 vaso de aceite de girasol
- 2 huevos
- Ralladura de 2 limones
- Harina leudante, cantidad necesaria
Paso a paso: cómo hacer galletas de limón
1. Mezclar los ingredientes
En un bowl, colocar el azúcar, el aceite, los huevos y la ralladura de limón. Mezclar bien hasta integrar.
2. Formar la masa
Agregar la harina leudante de a poco, hasta obtener una masa homogénea y manejable.
3. Llevar a frío
Dejar reposar la masa en la heladera durante unos minutos. Esto ayuda a que sea más fácil de manipular.
4. Dar forma
Con las manos, formar pequeñas bolitas o galletas.
Tip: evitar manipular demasiado la masa para que no pierda su textura.
5. Hornear
Colocar las galletas en una placa sin enmantecar.
Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén apenas doradas.
Tips para que queden perfectas
- No excederse con la harina: la masa debe ser suave
- Controlar la cocción para que no se sequen
- Usar limones frescos para potenciar el sabor
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