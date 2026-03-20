Torta de ricota casera: receta fácil para la hora del té

La hora del té es ese momento especial del día, y si hay una torta casera, mejor aún. Esta torta de ricota es clásica, rica y muy simple de hacer.

Ingredientes

Para la masa

240 g de harina 0000

3 cucharaditas de polvo de hornear

100 g de azúcar

125 g de manteca

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno

500 g de ricota

150 g de azúcar

1 cucharada de crema

2 yemas

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

1. Preparar la masa

Mezclar la harina, el polvo de hornear y el azúcar.

Incorporar la manteca fría y formar un arenado.

Agregar el huevo y la esencia de vainilla.

Unir hasta formar una masa.

Llevar a la heladera y dejar descansar 30 minutos.

2. Hacer el relleno

Mezclar la ricota con el azúcar.

Agregar la crema, las yemas, la ralladura de limón y la vainilla.

Integrar bien hasta lograr una mezcla homogénea.

Tip: probá el relleno antes de usarlo para equilibrar el sabor entre el limón y la vainilla.

3. Armado

Estirar la masa y cubrir la base de un molde.

Volcar el relleno de ricota.

Si querés, podés hacer tiras con masa para decorar arriba.

4. Cocción