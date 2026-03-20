Torta de ricota casera: receta fácil para la hora del té
Fácil, rendidora y perfecta para acompañar el mate o el café, esta torta de ricota casera combina una masa suave con un relleno cremoso y equilibrado, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
La hora del té es ese momento especial del día, y si hay una torta casera, mejor aún. Esta torta de ricota es clásica, rica y muy simple de hacer.
Ingredientes
Para la masa
- 240 g de harina 0000
- 3 cucharaditas de polvo de hornear
- 100 g de azúcar
- 125 g de manteca
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el relleno
- 500 g de ricota
- 150 g de azúcar
- 1 cucharada de crema
- 2 yemas
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
1. Preparar la masa
- Mezclar la harina, el polvo de hornear y el azúcar.
- Incorporar la manteca fría y formar un arenado.
- Agregar el huevo y la esencia de vainilla.
- Unir hasta formar una masa.
- Llevar a la heladera y dejar descansar 30 minutos.
2. Hacer el relleno
- Mezclar la ricota con el azúcar.
- Agregar la crema, las yemas, la ralladura de limón y la vainilla.
- Integrar bien hasta lograr una mezcla homogénea.
Tip: probá el relleno antes de usarlo para equilibrar el sabor entre el limón y la vainilla.
3. Armado
- Estirar la masa y cubrir la base de un molde.
- Volcar el relleno de ricota.
- Si querés, podés hacer tiras con masa para decorar arriba.
4. Cocción
- Llevar a horno precalentado a 180°C
- Hornear durante 40 minutos o hasta que el relleno esté firme
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