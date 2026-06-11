Hervir el carozo de palta con limón: para qué sirve y cómo preparar esta infusión

Lo que para muchos termina en la basura podría convertirse en una infusión con compuestos antioxidantes y digestivos. Por qué el té de carozo de palta ganó popularidad y cómo prepararlo en casa.

La palta suele ocupar un lugar privilegiado en desayunos, ensaladas y tostadas. Sin embargo, hay una parte que casi siempre termina en el cesto de residuos: el carozo.

Lo que pocas personas saben es que esa semilla contiene compuestos naturales que despertaron el interés de investigadores y especialistas en alimentación. De hecho, al hervirse en agua y combinarse con limón, puede transformarse en una infusión que muchas personas incorporan como parte de sus hábitos de bienestar.

Aunque no se trata de una bebida milagrosa ni reemplaza tratamientos médicos, su popularidad creció gracias a su contenido de antioxidantes y otros compuestos bioactivos.

Qué ocurre cuando se hierve el carozo de palta

Durante la cocción, el agua ayuda a extraer sustancias presentes en el carozo, como flavonoides, taninos y compuestos fenólicos, asociados a la actividad antioxidante.

El agregado de limón no solo mejora el sabor, sino que también aporta vitamina C, un nutriente que favorece la absorción de determinados compuestos presentes en los alimentos.

Algunos estudios científicos identificaron en el carozo de palta una importante concentración de antioxidantes, sustancias que ayudan a combatir el estrés oxidativo y el daño celular provocado por los radicales libres.

Los beneficios que se le atribuyen a esta infusión

Quienes consumen té de carozo de palta suelen destacar algunos posibles beneficios asociados a sus compuestos naturales:

Acción antioxidante , vinculada a la protección celular.

, vinculada a la protección celular. Efecto antiinflamatorio , especialmente valorado en hábitos de bienestar.

, especialmente valorado en hábitos de bienestar. Apoyo digestivo , gracias a la presencia de taninos.

, gracias a la presencia de taninos. Contribución al control del colesterol, según investigaciones preliminares.

Es importante recordar que estos efectos pueden variar de una persona a otra y que la infusión debe considerarse un complemento dentro de una alimentación equilibrada.

Cómo preparar té de carozo de palta con limón

La receta es sencilla y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes

1 carozo de palta.

1 litro de agua.

Jugo de medio limón.

Paso a paso

Lavá bien el carozo para eliminar cualquier resto de pulpa. Cortalo en cuatro partes con cuidado utilizando un cuchillo resistente. Colocá los trozos en una olla con un litro de agua. Herví durante 10 a 15 minutos. Colá la preparación. Agregá el jugo de medio limón antes de servir.

El resultado es una bebida de sabor levemente amargo y astringente, característica que suele suavizarse con el toque cítrico del limón.

Un detalle importante antes de incorporarlo a la rutina

Aunque se trata de una preparación natural, los especialistas recomiendan consumirla con moderación.

El carozo contiene pequeñas cantidades de sustancias que, en exceso, no resultan convenientes para el organismo. Por ese motivo, generalmente se aconseja no superar una taza diaria y evitar consumir el carozo molido o en polvo sin asesoramiento profesional.

Una forma simple de aprovechar más la palta

Además de despertar interés por sus posibles propiedades, esta infusión tiene otro atractivo: permite aprovechar una parte de la fruta que normalmente se descarta.

En tiempos donde cada vez más personas buscan reducir desperdicios y adoptar hábitos más conscientes, el té de carozo de palta aparece como una alternativa curiosa para experimentar en casa y descubrir nuevas formas de incorporar ingredientes cotidianos a la rutina.