El Gobierno confirmó nuevas designaciones en el Gabinete, Justicia y Seguridad: quiénes son los funcionarios

El Gobierno de Javier Milei confirmó nuevas designaciones para la Jefatura de Gabinete, liderado por Diego Santilli; el Ministerio de Justicia, coordinado por Juan Bautista Mahiques; y el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.

La medida fue notificada a los funcionarios a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial.

Quiénes son los nuevos funcionarios que sumó el Gobierno

El primer decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional es el 659/2026 que cuenta con la firma del presidente y la ministra Monteoliva. En ese se oficializa el nombramiento de Enrique Braun de Corral como nuevo subsecretario de Articulación Federal.

Este área es la encargada de coordinar y articular las políticas de seguridad ciudadana e interior entre el Gobierno Nacional y las distintas provincias o municipios del país. Entre sus principales responsabilidades y funciones se encuentran:

Coordinación interjurisdiccional: promover la cooperación y el diálogo institucional entre los distintos niveles de gobierno para el diseño e implementación de políticas de seguridad en todo el territorio argentino.

Articulación operativa: gestionar requerimientos de intervención y coordinar esfuerzos de prevención del delito entre las Fuerzas de Seguridad Federales y las fuerzas policiales provinciales.

Apoyo a las Fuerzas Federales: asistir a la conducción del Ministerio en la organización, despliegue operativo y equipamiento de las fuerzas en las distintas regiones.

Gestión de emergencias y protección civil: intervenir ante situaciones extraordinarias, desastres o emergencias en coordinación con los sistemas de gestión del riesgo.

La segunda designación se comunicó con el Decreto 663/2026, correspondiente al Ministerio de Justicia. En este se nombra a Matías Axel Manfredi como subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, área dependiente de la Secretaría de Justicia.

Finalmente, el Decreto 668/2026, fija cambios en la Jefatura de Gabinete de Ministros. El documento formaliza la designación del licenciado Gonzalo Martín Del Huerto para asumir la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias, un organismo que se encuentra bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete, área que se creó con la asunción de Diego Santilli y que es administrada por el licenciado Guillermo Ignacio Devitt.