Huerta vertical en frascos: guía para organizar tus aromáticas de forma sencilla
Huerta colgante en frascos: optimizá el espacio de tu cocina y sumá diseño. El paso a paso para montar un soporte vertical de madera con abrazaderas metálicas y el secreto para que el peso del vidrio no sea un problema.
Una vez que dominaste el cultivo, el mantenimiento y la regeneración del sustrato en frascos de vidrio, el siguiente paso es la integración espacial. Una hilera de frascos sobre la mesada puede resultar caótica o quitar lugar de trabajo; por eso, el muro verde vertical es la solución definitiva para cocinas urbanas.
Según las tendencias de interiorismo sustentable de este 2026, el uso de materiales industriales como el hierro y la madera recuperada no solo aporta calidez, sino que permite que las plantas reciban una iluminación más homogénea al estar elevadas. En esta entrega, te enseñamos a construir un soporte seguro que transforma tus aromáticas en un cuadro vivo, facilitando el acceso a las hierbas frescas mientras cocinás y liberando superficie útil en tu hogar.
Huerta colgante en frascos | Materiales para el soporte vertical: Resistencia y estética
Para este proyecto vamos a necesitar elementos que garanticen que el vidrio no se deslice:
- Tabla de madera recuperada: puede ser de pallet o un estante viejo. Debe estar tratada con barniz o cera para resistir la humedad.
- Abrazaderas metálicas (tipo sin fin): se consiguen en cualquier ferretería. Deben ser del diámetro de la «boca» o el «cuello» de tus frascos.
- Tornillos y arandelas: para fijar las abrazaderas a la madera.
- Nivel y taladro: para asegurar que tu huerta quede perfectamente alineada.
Huerta colgante en frascos | Paso a paso el montaje del sistema colgante
El secreto de una huerta vertical en frascos es la distribución de pesos y la facilidad de retiro para el mantenimiento:
- Tratamiento de la madera: lijá y sellá la madera. En la cocina hay vapores y grasas; una superficie sellada es mucho más fácil de limpiar.
- Presentación de los frascos: presentá los frascos sobre la madera con una distancia mínima de 15 cm entre ellos para que las plantas tengan espacio para crecer hacia arriba.
- Fijación de abrazaderas: atornillá las abrazaderas a la tabla. Un truco de experta: colocá una pequeña pieza de goma o cuero entre la abrazadera y el vidrio para mejorar el agarre y evitar vibraciones.
- Anclaje a la pared: asegurá la tabla a la pared con tarugos resistentes. Recordá que el vidrio con piedras y tierra húmeda tiene un peso considerable.
Huerta colgante en frascos: gestión de la luz y el riego en altura
Al elevar los frascos, las condiciones cambian ligeramente:
- Efecto chimenea: el aire caliente de la cocina sube, por lo que las plantas que estén más arriba pueden secarse más rápido. Colocá allí las más resistentes, como el romero o el tomillo.
- Riego visual: la ventaja de este sistema es que tenés los frascos a la altura de los ojos. Podés chequear el «falso drenaje» de piedras sin tener que moverlos.
- Rotación de frascos: como las abrazaderas son ajustables, podés sacar los frascos fácilmente para rotarlos frente a la ventana o para hacer la poda de «pizca» que aprendimos en la nota anterior.
