Cómo hacer una huerta en frascos: el paso a paso para cultivar aromáticas en tu cocina

Tener hierbas frescas a mano mientras cocinás no requiere de grandes macetas ni de un balcón soleado. La tendencia de las huertas en frascos de vidrio ha ganado terreno en el diseño de interiores por su estética limpia y su practicidad, pero su éxito depende de un factor crítico: el control de la humedad.

Al carecer de orificios de salida, el frasco de vidrio exige una arquitectura de capas que emule el drenaje natural del suelo. Según especialistas en agricultura urbana, el vidrio permite, además, monitorear visualmente la salud de las raíces y el nivel de hidratación de tu huerta, convirtiéndose en el laboratorio ideal para principiantes que buscan sumar verde y sabor a su rutina diaria sin complicaciones estructurales.

Materiales necesarios para la huerta en frascos: el kit del «cultivador urbano»

Para empezar tu huerta de cocina este marzo, vas a necesitar elementos que seguramente ya tenés en casa o que son de muy bajo costo:

Frascos de vidrio : preferentemente de boca ancha y profundidad media (frascos de café o conservas de 360cc a 600cc).

: preferentemente de boca ancha y profundidad media (frascos de café o conservas de 360cc a 600cc). Piedras pequeñas o leca : fundamentales para crear la cámara de aire en la base.

: fundamentales para crear la cámara de aire en la base. Carbón activado (opcional): ayuda a mantener el agua limpia y libre de olores.

(opcional): ayuda a mantener el agua limpia y libre de olores. Sustrato liviano : una mezcla de tierra fértil, turba y perlita. Evitá la tierra de jardín común, que es muy pesada.

: una mezcla de tierra fértil, turba y perlita. Evitá la tierra de jardín común, que es muy pesada. Plantines o esquejes: menta, albahaca, orégano o perejil son las mejores candidatas para empezar.

Paso a paso de la huerta en frascos: cómo armar el sistema de drenaje cerrado

El error número uno es poner la tierra directamente en el frasco. Para que tu huerta prospere, seguí este orden de capas:

La base de piedra: colocá una capa de 2 a 3 centímetros de piedras o leca en el fondo. Esto crea un espacio donde el exceso de agua puede decantar sin ahogar las raíces. El filtro de carbón: esparcí una pequeña capa de carbón sobre las piedras. Esto actuará como un filtro biológico, evitando la proliferación de bacterias en el agua estancada. El sustrato: llená el frasco con la mezcla de tierra hasta dejar unos 2 centímetros libres antes del borde. No presiones demasiado la tierra; las raíces necesitan oxígeno. El trasplante: hacé un hueco en el centro, colocá el plantín con cuidado de no romper el pan de tierra y completá los costados.

Mantenimiento y luz para la huerta en frascos: el secreto del éxito en interiores

Una huerta de aromáticas en frascos es un sistema delicado que requiere observación.