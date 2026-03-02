El top 10 de plantas arbustivas que no necesitan mucho riego y son muy fáciles de cuidar

Su follaje denso y perenne lo hace ideal para setos y espacios con poca agua.-

En un contexto donde el cambio climático impone nuevos desafíos, optar por plantas que requieran poco riego es una estrategia inteligente para el diseño de jardines. Los arbustos son una excelente alternativa para lograr espacios verdes atractivos y de bajo mantenimiento. Además, muchas especies han desarrollado mecanismos para sobrevivir en condiciones de escasez hídrica, lo que los convierte en aliados perfectos para jardines sustentables.

Los arbustos no solo aportan verdor y estructura a los espacios exteriores, sino que también cumplen funciones importantes como brindar sombra, actuar como barreras cortavientos y fomentar la biodiversidad. Al ser perennes en su mayoría, requieren menos renovaciones que otras plantas, lo que reduce costos y esfuerzo en mantenimiento. Además, muchas especies producen flores vistosas o follaje fragante, agregando atractivo visual y sensorial.

A continuación, presentamos una selección de ocho arbustos resistentes a la sequía que pueden transformar cualquier jardín en un oasis de bajo consumo hídrico.

Ocho arbustos ideales para el jardín de tu casa:

1. Lentisco (Pistacia lentiscus)

Fotos gentileza.-

Este arbusto mediterráneo destaca por su resistencia y versatilidad. Su follaje denso y perenne lo hace ideal para setos y espacios con poca agua. Aunque tolera altas temperaturas, es menos apto para zonas con heladas intensas. Su capacidad para atraer biodiversidad lo convierte en una opción ecológica.

2. Boronia (Boronia crenulata)

Originaria de Australia, esta planta se adapta bien a climas cálidos y secos. Su floración prolongada y colorida la hace perfecta para bordes y rocallas. Aunque soporta temperaturas bajas, prefiere exposiciones soleadas con algo de sombra en veranos muy calurosos.

3. Enebro común (Juniperus communis)

Esta conífera de porte bajo es altamente resistente a la sequía y a temperaturas extremas. Su follaje en forma de aguja y sus frutos azulados le dan un atractivo singular. Prefiere suelos bien drenados y exposición solar directa.

4. Mirto (Myrtus communis)

De origen mediterráneo, el mirto es conocido por su aroma y su adaptabilidad. Puede crecer en tierra o en macetas y se usa frecuentemente para setos. Prefiere suelos drenados y una ubicación soleada, aunque resguardada del viento.

5. Grevillea (Grevillea juniperina)

Este arbusto perenne, también originario de Australia, florece entre enero y julio con llamativas flores en tonos rojos, naranjas y amarillos. Es una opción excelente para setos y jardines con exposición a pleno sol.

6. Lila de California (Ceanothus thyrsiflorus)

Procedente de la costa oeste de Estados Unidos, este arbusto destaca por sus racimos de flores en tonos azulados o blancos. Se adapta bien a climas secos y ofrece una floración vistosa en primavera y otoño.

7. Filica (Phylica ericoides)

Con un porte compacto y floración prolongada, la filica es ideal para jardines secos. Originaria del sur de África, resiste bien la sequía y soporta temperaturas frías moderadas.

8. Romero (Rosmarinus officinalis)

Clásico de los jardines mediterráneos, el romero combina su resistencia a la sequía con un agradable aroma. Sus hojas cerosas reducen la pérdida de agua, haciéndolo una opción ideal para climas secos.

Para mantener un jardín seco saludable, es fundamental elegir especies adaptadas al clima local y garantizar un drenaje adecuado del suelo. Con la selección adecuada de arbustos, es posible disfrutar de un espacio verde atractivo, sustentable y de bajo mantenimiento.