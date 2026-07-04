La receta de budín saludable que se hace sin harina, sin gluten y sin azúcar

Esponjoso, fácil y con pocos ingredientes: una opción ideal para el desayuno o la merienda

Cada vez más personas buscan recetas que combinen sabor y alimentación saludable. Este budín sin harina, sin gluten y sin azúcar cumple con esas tres condiciones y, además, se prepara con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina.

La clave está en reemplazar la harina tradicional por harina de almendras y endulzar de forma natural con eritritol, xilitol o el endulzante apto de preferencia. El resultado es un budín húmedo, aromático y perfecto para acompañar un café o unos mates.

Ingredientes para el budín saludable

2 tazas de harina de almendras

3 huevos

1/4 taza de aceite de coco derretido o aceite neutro

1/3 taza de eritritol o endulzante apto

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o de 1 naranja

1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC

Una pizca de sal

Opcional: nueces picadas, chips de chocolate sin azúcar o arándanos.

Paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C. Batir los huevos junto con el endulzante hasta integrar. Agregar el aceite, la vainilla y la ralladura cítrica. Incorporar la harina de almendras, el polvo para hornear y la sal. Si se desea, sumar nueces o chips de chocolate sin azúcar. Verter la mezcla en una budinera pequeña previamente engrasada. Cocinar durante 35 a 45 minutos, hasta que al pinchar el centro con un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Por qué este budín es una alternativa más saludable

Al no llevar harina de trigo, es apto para personas que siguen una alimentación sin gluten (siempre verificando que todos los ingredientes sean certificados sin TACC).

Además, al elaborarse sin azúcar refinada, ayuda a reducir el consumo de azúcares simples y evita los picos bruscos de glucosa. La harina de almendras aporta grasas saludables, proteínas, fibra y vitamina E, lo que también favorece una mayor sensación de saciedad.

Cómo conservarlo

Una vez frío, puede guardarse en un recipiente hermético durante 3 o 4 días a temperatura ambiente si el clima es fresco, o hasta una semana en la heladera. También puede congelarse en porciones para tener siempre una opción saludable lista para disfrutar.