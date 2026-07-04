El frío polar no da tregua en Argentina: ¿hasta cuándo seguirán las heladas en el norte de la Patagonia?

El intenso ingreso de aire polar que afectó a gran parte del país los últimos días empieza a debilitarse. Sin embargo, los centros meteorológicos advierten que el ascenso térmico será un proceso que llevará tiempo, por lo que aún se esperan varias jornadas de frío extremo, especialmente durante las primeras horas del día.

Las anomalías térmicas continúan siendo ampliamente negativas sobre buena parte de Argentina, consolidando un escenario más frío de lo habitual para esta época del año. De hecho, en varias provincias del centro y norte del país todavía persisten valores de entre 5°C y 10°C por debajo de los promedios considerados normales.

Si bien desde este sábado se empezarán a registrar tardes con un leve ascenso de temperatura, las madrugadas continuarán siendo frescas con heladas de variada intensidad que podrían afectar amplias zonas productivas del país.

¿Hasta cuándo seguirán las heladas en el norte de la Patagonia?

Desde el sitio especializado Meteored informaron que el aire frío se mantendrá este fin de semana en el sur, pero también sobre toda la región central y el Litoral.

En el detalle explicaron que las temperaturas mínimas volverán a ubicarse cerca de 0°C e incluso por debajo de ese valor en numerosos sectores.

Sorpresivamente, para esta época del año, en el área metropolitana de Buenos Aires también continuará el ambiente invernal con temperaturas cercanas a 2°C durante la mañana y una sensación térmica todavía más baja debido al viento. Aunque se destacó que el aire polar comienza a desplazarse de a poco hacia el Atlántico, su influencia seguirá siendo importante durante estos días.

Para el sector agropecuario, este escenario aumenta el riesgo de heladas sobre gran parte de la región pampeana y sectores del norte argentino.

Al respecto la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el aire frío con heladas impactará durante todo el fin de semana en el Alto Valle, además se prevé días con nubosidad variable.

A su vez, adelantó que habrá un ascenso de temperatura hacia el martes con periodos inestables y viento. Sin embargo, el respiro durará poco porque el miércoles regresará otra ola de aire polar.

De acuerdo a lo detallado, el norte de la Patagonia registrará temperaturas que variarán según la región: