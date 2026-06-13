La receta ideal para ver el partido: arrolladitos crocantes de carne y una salsa que marca la diferencia

Cuando hay partido, muchas personas buscan recetas prácticas para compartir sin tener que pasar demasiado tiempo en la cocina. En ese contexto, una propuesta de Ailin Tokman, creadora de contenido gastronómico detrás de la cuenta @ailutokman, comenzó a ganar popularidad en redes sociales por su combinación de sabor, practicidad y pocos ingredientes.

Se trata de unos arrolladitos de carne crocantes por fuera, jugosos por dentro y acompañados por una cremosa salsa de palta, ideales para picar mientras se disfruta de un encuentro deportivo.

La receta viral de Ailin Tokman para acompañar cualquier partido

La influencer gastronómica compartió esta preparación en sus redes sociales y rápidamente despertó el interés de miles de seguidores que buscaban una opción distinta a las clásicas pizzas o empanadas.

La receta tiene una gran ventaja: puede prepararse con anticipación y cocinarse justo antes de servir.

Ingredientes

1 kg de carne picada

2 cebollas blancas

Ketchup

1 paquete de tapas de empanadas

Pimentón

Ají molido

Pimienta

Sal de ajo

Para la salsa de palta

2 paltas

Un chorrito de leche

1 diente de ajo

Perejil fresco

Cómo preparar los arrolladitos de carne

Primero hay que rehogar las cebollas picadas hasta que estén transparentes. Luego se incorpora la carne picada y se condimenta con pimentón, ají molido, pimienta y sal de ajo.

Cuando la carne esté cocida, se agrega un poco de ketchup para aportar humedad y sabor. Después se deja enfriar antes de comenzar el armado.

El siguiente paso consiste en colocar el relleno sobre las tapas de empanadas y enrollarlas cuidadosamente para formar los arrolladitos.

Finalmente, se cocinan hasta que queden bien dorados y crocantes.

La salsa de palta que completa la receta

Para la salsa, Ailin Tokman propone procesar las paltas junto con la leche, el ajo y el perejil hasta obtener una preparación suave y cremosa.

La combinación del relleno especiado con la frescura de la palta es uno de los puntos fuertes de esta receta.

El truco para que queden bien crocantes

El secreto está en dorarlos muy bien de ambos lados, lo que permite que la masa quede crocante y el relleno conserve toda su jugosidad.

Fáciles de preparar, rendidores y perfectos para comer con la mano, estos arrolladitos se transformaron en una de las propuestas favoritas para acompañar partidos, reuniones familiares o encuentros con amigos.