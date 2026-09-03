Limonero: los cuidados que necesita a fines del invierno para llegar fuerte a la primavera

El truco para preparar el limonero en agosto y llegar con todo a la primavera. Foto ilustrativa.

El limonero es uno de los cítricos más habituales en patios y jardines, pero para que crezca con vigor y tenga una buena producción necesita algunos cuidados que conviene realizar antes de que avance la primavera.

A fines del invierno, el árbol comienza a prepararse para una nueva etapa de crecimiento. Por eso, agosto es un buen momento para observar su estado general, retirar ramas innecesarias y revisar las condiciones del suelo.

La poda: menos es más

Una de las primeras tareas es revisar la copa. No se trata de realizar una poda intensa, sino de eliminar las ramas secas, dañadas o enfermas y aquellas que crecen hacia el interior y generan demasiada densidad.

También pueden retirarse los brotes que aparecen desde la base del tronco o por debajo del punto de injerto, ya que compiten por agua y nutrientes.

Una copa más ordenada permite una mejor circulación de aire y facilita que la luz llegue a distintas partes del árbol.

Revisar el suelo antes de la primavera

El estado del suelo también es importante. Conviene mantenerlo limpio de malezas alrededor del árbol y evitar removerlo en profundidad, especialmente cerca de las raíces.

Puede incorporarse materia orgánica bien descompuesta alrededor de la zona de raíces, sin apoyarla directamente contra el tronco. Esto ayuda a mejorar las condiciones del suelo y aporta nutrientes de manera gradual.

Con el aumento de las temperaturas y el crecimiento primaveral, las necesidades de agua comienzan a cambiar. El limonero necesita un riego regular, pero sin encharcamientos.

La frecuencia dependerá del clima, del tipo de suelo y de si el árbol está plantado directamente en tierra o en una maceta. Lo importante es evitar tanto la sequedad prolongada como el exceso de humedad.

Una revisión antes de que llegue la brotación

El final del invierno también es un buen momento para observar hojas, ramas y brotes en busca de señales de plagas o enfermedades.

Manchas, hojas deformadas, presencia de insectos o ramas que se secan pueden ser indicios de algún problema que conviene atender antes de que comience el crecimiento más intenso de la primavera.

Fertilizar en el momento adecuado

La llegada de la primavera marca el inicio de una etapa de mayor actividad para el limonero. La fertilización debe hacerse teniendo en cuenta la edad del árbol, el estado del suelo y las necesidades específicas del cultivo.

No conviene aplicar fertilizantes de manera indiscriminada. Un exceso de nutrientes tampoco garantiza más frutos y puede perjudicar al árbol.

Preparar el limonero a fines del invierno no requiere una intervención complicada. Una revisión de la copa, la eliminación de ramas secas, el cuidado del suelo, un riego adecuado y el control temprano de posibles plagas permiten que el árbol llegue mejor preparado al período de crecimiento.

Con estos cuidados, el limonero puede afrontar la primavera con una estructura más saludable y mejores condiciones para desarrollar nuevos brotes, flores y frutos.