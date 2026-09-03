Reclamo en Bariloche por la quita de adicionales que recortan salarios en Parques y la CNEA

La quita, sin previo aviso, del suplemento por función específica de ciencia y técnica a 43 trabajadores de la Administración de Parques Nacionales en todo el país y el recorte de un adicional por trabajar en “proyectos estratégicos” como el desarrollo del reactor Carem, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) motivó el reclamo público en Bariloche para que se revierta la decisión de la administración de Javier Milei.

Las disposiciones nacionales se implementaron de manera similar. Sin previo aviso a los afectados y aplicando un recorte de adicionales que implican un 20% de los salarios de bolsillo que venían percibiendo.

En el caso de Parques Nacionales, trabajadores y delegados de ATE se manifestaron hoy para exponer esta situación que afecta a 43 agentes en todo el país de los cuáles 9 ejercen funciones en Bariloche. Marcelo Rojas, delegado de ATE en el organismo señaló que se trata de una “gravedad institucional fuerte y afecta derechos adquiridos en concursos públicos”. Remarcó que no existió un acto administrativo previo que justifique la medida.

Constanza Casalderey, delegada de ATE y trabajadora científica en Parques, remarcó además que los trabajadores se anoticiaron del recorte cuando vieron la liquidación del sueldo “habiendo cumplido nuestras tareas del mes y no habiendo sido avisado de ello ni de los motivos de la decisión. A la fecha aún no existe ningún acto resolutivo o dispositivo que justifique este recorte del salario”.

La delegada insistió que el suplemento salarial por función de ciencia y técnica estaba contemplado como parte del salario y es uno de los motivos por los cuales muchas personas se postularon en los concursos correspondientes para acceder a esos cargos en 2023.

También señalaron -a través de un documento que fue leído ante la prensa- que ahora la APN “está intentando elaborar documentos que justifiquen la decisión tomada, todo un signo de la improvisación e ilegitimidad de la medida”.

Enumeraron que el personal científico de Parques tiene “labores resultan críticas e insustituibles en temas como monitoreo de especies y ecosistemas estratégicos; evaluación de impacto ambiental y planificación territorial; la prevención y gestión del riesgo y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en biodiversidad y cambio climático”.

Quitan un ítem de compensación para proyectos estratégicos

En otro organismo como la Comisión nacional de Energía Atómica (CNEA) también denunciaron este jueves el recorte aplicado con la quita del ítem “compensación por actividades especiales en proyectos estratégicos” aplicado a un grupo de trabajadores del proyecto Carem y otras áreas.

Trabajadores de la CNEA expresaron su “enérgico repudio al accionar discrecional y arbitrario” de la gerenta del área Magdalena Villaverde, avalado por el presidente del organismo, Martín Porro.

También en CNEA denunciaron que no existió acto administrativo previo y que representa entre un 20 y un 30 por ciento del haber mensual de los agentes afectados.

En el organismo se realizaron reclamos administrativos e individuales hace 20 días, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas y se reiteró el descuento en los haberes de agosto.