Menú semanal para arrancar diciembre 2025 saludable: combinación de carnes, verduras y legumbres
Comienza diciembre 2025 y con él, la necesidad de equilibrar la alimentación antes de las reuniones y comidas típicas de fin de año. Para mantener la energía, evitar desbordes y llegar con bienestar a las fiestas, un menú variado que combine carnes magras, verduras y legumbres puede ser la clave.
Este plan semanal propone almuerzos y cenas fáciles de preparar, nutritivos y pensados para saciar sin caer en platos pesados.
Qué comer esta semana: combinación de carnes, verduras y legumbres
Lunes
Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria, cebolla, huevo duro y perejil.
Cena: Supremas de pollo grilladas con calabaza asada y ensalada verde.
Martes
Almuerzo: Carne magra salteada (nalga o cuadrada) con mix de vegetales: morrón, brócoli y champiñones.
Cena: Sopa crema de verduras (zapallo, zanahoria, puerro) con garbanzos tostados.
Miércoles
Almuerzo: Tacos saludables de pollo con porotos negros, tomate y palta.
Cena: Hamburguesas caseras de lentejas con ensalada de repollo y manzana.
Jueves
Almuerzo: Guiso de garbanzos con espinaca y carne picada magra.
Cena: Filet de pescado al horno con limón, acompañado de ensalada de rúcula y tomate cherry.
Viernes
Almuerzo: Revuelto gramajo saludable: papas al horno, huevo, arvejas y carne magra.
Cena: Budín de verduras (zanahoria, zapallito y espinaca) con mix de hojas verdes.
Sábado
Almuerzo: Curry suave de pollo con verduras (zanahoria, cebolla, zapallo) y arroz integral.
Cena: Ensalada completa de atún, garbanzos, pepino, tomate y huevo.
Domingo
Almuerzo: Estofado liviano de carne magra con verduras (papa, zanahoria, arvejas).
Cena: Tortilla de espinaca y cebolla con ensalada fresca de estación.
Un diciembre más liviano y ordenado
Este menú busca mantener un equilibrio entre proteínas magras, fibra vegetal y legumbres, logrando platos completos que ayudan a mejorar la digestión, controlar la ansiedad y sostener la energía en las semanas previas a las fiestas.
Es una guía flexible: cada plato puede adaptarse a gustos y disponibilidad de ingredientes, manteniendo siempre el foco en comer variado, nutritivo y sin excesos.
