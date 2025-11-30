Menú semanal para arrancar diciembre 2025 saludable: combinación de carnes, verduras y legumbres

Comienza diciembre 2025 y con él, la necesidad de equilibrar la alimentación antes de las reuniones y comidas típicas de fin de año. Para mantener la energía, evitar desbordes y llegar con bienestar a las fiestas, un menú variado que combine carnes magras, verduras y legumbres puede ser la clave.

Este plan semanal propone almuerzos y cenas fáciles de preparar, nutritivos y pensados para saciar sin caer en platos pesados.

Qué comer esta semana: combinación de carnes, verduras y legumbres

Lunes

Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria, cebolla, huevo duro y perejil.

Cena: Supremas de pollo grilladas con calabaza asada y ensalada verde.

Martes

Almuerzo: Carne magra salteada (nalga o cuadrada) con mix de vegetales: morrón, brócoli y champiñones.

Cena: Sopa crema de verduras (zapallo, zanahoria, puerro) con garbanzos tostados.

Miércoles

Almuerzo: Tacos saludables de pollo con porotos negros, tomate y palta.

Cena: Hamburguesas caseras de lentejas con ensalada de repollo y manzana.

Jueves

Almuerzo: Guiso de garbanzos con espinaca y carne picada magra.

Cena: Filet de pescado al horno con limón, acompañado de ensalada de rúcula y tomate cherry.

Viernes

Almuerzo: Revuelto gramajo saludable: papas al horno, huevo, arvejas y carne magra.

Cena: Budín de verduras (zanahoria, zapallito y espinaca) con mix de hojas verdes.

Sábado

Almuerzo: Curry suave de pollo con verduras (zanahoria, cebolla, zapallo) y arroz integral.

Cena: Ensalada completa de atún, garbanzos, pepino, tomate y huevo.

Domingo

Almuerzo: Estofado liviano de carne magra con verduras (papa, zanahoria, arvejas).

Cena: Tortilla de espinaca y cebolla con ensalada fresca de estación.

Un diciembre más liviano y ordenado

Este menú busca mantener un equilibrio entre proteínas magras, fibra vegetal y legumbres, logrando platos completos que ayudan a mejorar la digestión, controlar la ansiedad y sostener la energía en las semanas previas a las fiestas.

Es una guía flexible: cada plato puede adaptarse a gustos y disponibilidad de ingredientes, manteniendo siempre el foco en comer variado, nutritivo y sin excesos.