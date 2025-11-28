Tres bowls completos y equilibrados para empezar la semana con más energía

La tendencia de los bowls nutritivos y equilibrados llegó para quedarse. Son fáciles de armar, coloridos, llenos de sabor y permiten combinar proteínas, vegetales, cereales y grasas saludables en una sola preparación. Lo mejor: son ideales para organizar el menú semanal sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

A continuación, tres propuestas de Rocío Engstfeld. Lic.En Nutrición, @eatcleanok, completas en macros, perfectas para almuerzos rápidos, viandas o cenas livianas.

1. Bowl de trucha: fresco, alto en proteínas y rico en omega 3

Un plato ideal para quienes buscan una opción liviana pero saciante. La trucha aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos esenciales, mientras que la combinación de frutas y vegetales suma frescura y vitaminas.

Ingredientes:

Mix de hojas verdes

Quinoa

Cubitos de zapallo al horno

Mango (o cualquier fruta fresca para el toque dulce)

Palta

Trucha al horno

Remolacha rallada cruda

Semillas a elección

Este bowl equilibra carbohidratos complejos, grasas saludables y una proteína noble, ideal para después del entrenamiento o para un almuerzo nutritivo.

2. Bowl de pollo grill: práctico y súper rendidor

Una opción clásica, económica y muy completa. La pechuga grillada y el arroz integral aportan una base sólida de energía, mientras que los vegetales suman textura y micronutrientes esenciales.

Ingredientes:

Mix de hojas verdes

Arroz integral

Zanahoria y remolacha rallada

Pechuga de pollo grillada

Palta

Tomate

Perfecto para llevar en vianda o para preparar un lunes y repetir durante la semana.

3. Bowl veggie: colorido, lleno de fibra y alto en saciedad

Es una opción completa, ideal para quienes buscan reducir el consumo de carne sin perder nutrientes. Las lentejas y el huevo aseguran proteínas vegetales + aminoácidos esenciales, mientras que el zapallo y las frutas aportan energía natural y antioxidantes.

Ingredientes:

Mix de hojas verdes

Lentejas cocidas

Zapallo al horno en cubitos

Arroz

Huevo

Remolacha rallada

Tomates cherry

Frutillas en rodajas (también podés usar arándanos o peras)

Queso feta en cubos

Un bowl muy completo y con excelente aporte de fibra, ideal para mantener la saciedad por más tiempo.

Cómo condimentarlos para potenciar sabor y nutrientes

Una recomendación simple y efectiva: aceite de oliva virgen extra.

Además, se puede preparar un dip rápido que transforma cualquier bowl:

Yogur natural

Mostaza

Jugo de limón

Aceite de oliva

Un toque de aceto balsámico

Este aderezo suma cremosidad, sabor y un buen aporte de grasas saludables.

Organización semanal: el secreto para cocinar en 5 minutos

Para evitar complicaciones y comer mejor, se recomienda aprovechar el domingo para dejar una base lista. Esto reduce tiempos y ayuda a evitar decisiones impulsivas.

Preparaciones clave para adelantar:

Hojas verdes y tomates lavados

Vegetales rallados (zanahoria, remolacha, etc.)

(zanahoria, remolacha, etc.) Vegetales al horno (zapallo, batata, zucchini, etc.)

(zapallo, batata, zucchini, etc.) Cereales y legumbres cocidos (arroz, quinoa, lentejas, garbanzos)

(arroz, quinoa, lentejas, garbanzos) Proteínas listas: aunque se pueden preparar al momento, también es posible dejarlas cocidas con anticipación

Con esta organización, armar un bowl lleva menos de 10 minutos.