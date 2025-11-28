ESCUCHÁ RN RADIO
Tres bowls completos y equilibrados para empezar la semana con más energía

Planificar las comidas de la semana puede ser clave para mantener una alimentación rica, práctica y saludable. En esta nota tres ideas que combinan proteínas, vegetales, cereales y grasas buenas para armar platos completos en pocos minutos.

Redacción

Por Redacción

La tendencia de los bowls nutritivos y equilibrados llegó para quedarse. Son fáciles de armar, coloridos, llenos de sabor y permiten combinar proteínas, vegetales, cereales y grasas saludables en una sola preparación. Lo mejor: son ideales para organizar el menú semanal sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

A continuación, tres propuestas de Rocío Engstfeld. Lic.En Nutrición, @eatcleanok, completas en macros, perfectas para almuerzos rápidos, viandas o cenas livianas.

1. Bowl de trucha: fresco, alto en proteínas y rico en omega 3

Un plato ideal para quienes buscan una opción liviana pero saciante. La trucha aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos esenciales, mientras que la combinación de frutas y vegetales suma frescura y vitaminas.

Ingredientes:

  • Mix de hojas verdes
  • Quinoa
  • Cubitos de zapallo al horno
  • Mango (o cualquier fruta fresca para el toque dulce)
  • Palta
  • Trucha al horno
  • Remolacha rallada cruda
  • Semillas a elección

Este bowl equilibra carbohidratos complejos, grasas saludables y una proteína noble, ideal para después del entrenamiento o para un almuerzo nutritivo.

2. Bowl de pollo grill: práctico y súper rendidor

Una opción clásica, económica y muy completa. La pechuga grillada y el arroz integral aportan una base sólida de energía, mientras que los vegetales suman textura y micronutrientes esenciales.

Ingredientes:

  • Mix de hojas verdes
  • Arroz integral
  • Zanahoria y remolacha rallada
  • Pechuga de pollo grillada
  • Palta
  • Tomate

Perfecto para llevar en vianda o para preparar un lunes y repetir durante la semana.

3. Bowl veggie: colorido, lleno de fibra y alto en saciedad

Es una opción completa, ideal para quienes buscan reducir el consumo de carne sin perder nutrientes. Las lentejas y el huevo aseguran proteínas vegetales + aminoácidos esenciales, mientras que el zapallo y las frutas aportan energía natural y antioxidantes.

Ingredientes:

  • Mix de hojas verdes
  • Lentejas cocidas
  • Zapallo al horno en cubitos
  • Arroz
  • Huevo
  • Remolacha rallada
  • Tomates cherry
  • Frutillas en rodajas (también podés usar arándanos o peras)
  • Queso feta en cubos

Un bowl muy completo y con excelente aporte de fibra, ideal para mantener la saciedad por más tiempo.

Cómo condimentarlos para potenciar sabor y nutrientes

Una recomendación simple y efectiva: aceite de oliva virgen extra.
Además, se puede preparar un dip rápido que transforma cualquier bowl:

  • Yogur natural
  • Mostaza
  • Jugo de limón
  • Aceite de oliva
  • Un toque de aceto balsámico

Este aderezo suma cremosidad, sabor y un buen aporte de grasas saludables.

Organización semanal: el secreto para cocinar en 5 minutos

Para evitar complicaciones y comer mejor, se recomienda aprovechar el domingo para dejar una base lista. Esto reduce tiempos y ayuda a evitar decisiones impulsivas.

Preparaciones clave para adelantar:

  • Hojas verdes y tomates lavados
  • Vegetales rallados (zanahoria, remolacha, etc.)
  • Vegetales al horno (zapallo, batata, zucchini, etc.)
  • Cereales y legumbres cocidos (arroz, quinoa, lentejas, garbanzos)
  • Proteínas listas: aunque se pueden preparar al momento, también es posible dejarlas cocidas con anticipación

Con esta organización, armar un bowl lleva menos de 10 minutos.


Temas

Alimentación saludable

Saludable

