Día Nacional del Mate: por qué se celebra este homenaje a la infusión este 30 de noviembre

Cada 30 de noviembre, Argentina celebra el Día Nacional del Mate, una fecha institucionalizada que rinde homenaje a la que es considerada nuestra «Infusión Nacional». La celebración fue dispuesta por el Congreso de la Nación en 2014 para destacar los valores sociales, culturales y saludables de esta costumbre ancestral.

En el país tomar mate implica mucho más que beber una infusión: es un gesto de amistad, de cordialidad y un sinónimo de encuentro que trasciende edades y estratos sociales. Además, el consumo habitual aporta beneficios a la salud gracias a sus reconocidas propiedades antioxidantes y energizantes.

El origen de la conmemoración del Día del Mate

La elección del 30 de noviembre conmemora el nacimiento del caudillo Andrés Guacurarí y Artigas, más conocido como «Andresito» (nacido en 1778 en Santo Tomé, Corrientes). Andresito gobernó la Provincia Grande de las Misiones entre 1815 y 1819, y fue un promotor fundamental de la producción y distribución de la yerba mate.

Los orígenes de la bebida se remontan a la cultura de la etnia guaraní. Para este pueblo, la yerba mate (Ilex paraguariensis) era considerada un regalo de los dioses, y su consumo era un acto ritual, siendo incluso utilizada como moneda de cambio con otros pueblos prehispánicos.

La Ley 27.117 que creó la fecha promueve que en todos los eventos y actividades oficiales de índole cultural se promocione el consumo de mate como tradición representativa de la identidad nacional.

Noticias Argentinas