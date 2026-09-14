Ñoquis de ricota y pesto: una receta fácil y sabrosa para hacer en casa

Los ñoquis de ricota son una opción sencilla para variar el menú y disfrutar de un plato casero sin complicaciones. A diferencia de los tradicionales ñoquis de papa, tienen una textura más suave y liviana y requieren pocos ingredientes.

Para acompañarlos, un pesto de albahaca aporta frescura, aroma y mucho sabor. La combinación resulta ideal para un almuerzo o una cena rápida, especialmente cuando se busca preparar pastas caseras sin pasar horas en la cocina.

Ingredientes

Para los ñoquis

500 g de ricota

1 huevo

100 g de queso parmesano o reggianito rallado

150 g de harina aproximadamente

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Nuez moscada, opcional

Para el pesto

1 taza de hojas de albahaca fresca

1 diente de ajo

50 g de queso parmesano rallado

30 g de nueces o piñones

80 ml de aceite de oliva

Sal, a gusto

Cómo hacer ñoquis de ricota

1. Preparar la masa

Colocar la ricota en un recipiente y, si tiene exceso de líquido, escurrirla bien. Agregar el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

Incorporar de a poco la harina y mezclar hasta obtener una masa suave que pueda manipularse sin que quede demasiado pegajosa. Es importante no agregar harina de más para que los ñoquis no resulten duros.

2. Formar los ñoquis

Espolvorear ligeramente la mesada con harina. Dividir la masa en varias porciones y formar rollos largos.

Cortar pequeños trozos de aproximadamente 2 centímetros. Si se desea, pasarlos por un tenedor o una ñoquera para darles la forma tradicional.

3. Cocinar

Hervir abundante agua con sal en una olla. Cuando llegue al punto de ebullición, incorporar los ñoquis en tandas.

Cuando suban a la superficie, esperar unos segundos y retirarlos con una espumadera.

Cómo preparar el pesto

Colocar en una procesadora o mortero las hojas de albahaca, el ajo, las nueces o piñones y el queso rallado.

Procesar mientras se incorpora de a poco el aceite de oliva hasta obtener una salsa de la textura deseada. Probar y ajustar la sal.

Mezclar los ñoquis recién cocidos con el pesto y servir inmediatamente. Para terminar, se puede agregar un poco más de queso rallado y unas hojas frescas de albahaca.

Un consejo: si el pesto queda demasiado espeso, se puede agregar una cucharada del agua de cocción de los ñoquis para aligerarlo y ayudar a que la salsa se integre mejor con la pasta.