Mezclar nafta premiun con super: los motivos por los que no lo recomiendan 

La elección del combustible tiene implicaciones importantes para el rendimiento.

Muchos conductores creen que mezclar nafta súper con premium puede dañar el motor, pero la realidad es más matizada. La clave está en respetar las especificaciones del fabricante del vehículo.

La principal diferencia entre ambos combustibles es el octanaje. La nafta súper suele tener alrededor de 95 octanos, mientras que la premium alcanza los 98 octanos, ofreciendo una mayor resistencia a la detonación en motores de alta compresión o con turbo.

Cuatro aspectos a tener en cuenta

1. El octanaje puede verse alterado

Al mezclar ambos combustibles se obtiene un octanaje intermedio. En vehículos que requieren obligatoriamente nafta premium, esto podría afectar el funcionamiento óptimo del motor y provocar una menor eficiencia.

2. Puede disminuir el rendimiento

Si el motor fue diseñado para funcionar con combustible de alto octanaje, utilizar una mezcla puede traducirse en una leve pérdida de potencia, mayor consumo y un desempeño menos eficiente.

3. El uso prolongado podría generar desgaste

Aunque una carga ocasional mezclada no suele provocar daños inmediatos, utilizar sistemáticamente un combustible de menor calidad al recomendado puede favorecer problemas de combustión, acumulación de residuos y desgaste prematuro de algunos componentes.

4. Podría afectar la garantía

Los fabricantes establecen qué tipo de combustible debe utilizarse en cada modelo. En algunos casos, no respetar esas especificaciones podría generar inconvenientes ante un eventual reclamo de garantía.

¿Entonces nunca hay que mezclarlas?

No necesariamente. Si en un viaje o una emergencia se mezclan ambos combustibles, no suele representar un problema para la mayoría de los vehículos modernos. De hecho, al cargar premium sobre un tanque que aún contiene súper (o viceversa), siempre se produce cierta mezcla.

Lo importante es saber qué recomienda el fabricante:

Si el manual indica nafta súper , no existe un beneficio significativo en usar premium de manera habitual.

, no existe un beneficio significativo en usar premium de manera habitual. Si el manual exige nafta premium, conviene respetar esa indicación para preservar el rendimiento y la durabilidad del motor.

En definitiva, más que evitar mezclar combustibles, lo fundamental es utilizar el tipo de nafta para el que fue diseñado el motor de tu vehículo.