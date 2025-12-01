Mezclar tres cucharadas de sal con agua: para qué sirve y por qué hacerlo el primer domingo de cada mes 

Existen muchísimos rituales diferentes con todo tipo de propósitos: desde potenciar la buena suerte hasta atraer la abundancia. Entre ellos, hay uno muy popular que consiste en poner tres cucharadas de sal en un vaso de agua, más precisamente el primer domingo de cada mes.

La sal acompaña a la humanidad desde tiempos muy antiguos, no solo por ser uno de los principales ingredientes en las cocinas, sino también por su valor simbólico. En ese sentido, ha tenido todo tipo de usos: desde moneda de trueque hasta un instrumento clave para conservar alimentos.

En tanto, otro de sus usos más populares está relacionado directamente con su presencia en rituales. Además, está vinculada con diversas supersticiones: por ejemplo, la creencia que viene desde la antigua Grecia de que derramar sal es un mal augurio, así como también su utilización en Japón para proteger ciertos ambientes de malos espíritus.

Qué significa mezclar sal con agua el primer domingo del mes

En redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, se viralizó un ritual que consiste en mezclar tres cucharadas de sal en un vaso con agua y realizarlo el primer domingo de cada mes.

Paso a paso, cómo realizar este ritual:

Disolver la sal en el agua: cada primer domingo del mes, hay que preparar un vaso con agua y agregarle tres cucharadas de sal. No hay diferencias entre sal gruesa o fina, dado que ambas se disolverán por completo.

Dejar reposar la mezcla: el vaso debe dejarse durante aproximadamente una hora.

Lavarse las manos: una vez que pasa el tiempo de reposo, hay que lavarse las manos con el agua salada. Muchos aconsejan repetir un mantra de abundancia para reforzar el ritual. Por ejemplo, se puede decir en voz alta la frase “La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar”

Secarse sin toalla: una vez se terminó gran parte del contenido del vaso, hay que dejar que se sequen las manos. Sin embargo, es importante no hacerlo con la toalla, sino de manera natural con el propio aire.