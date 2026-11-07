Ni leche ni huevos: los 7 alimentos que nunca deberías guardar en la puerta de la heladera y por qué

La puerta de la heladera es uno de los espacios más utilizados para guardar alimentos, especialmente leche, huevos, quesos y otros productos que consumimos todos los días. Sin embargo, lo que parece una decisión práctica puede afectar su conservación.

El motivo es sencillo: la puerta es una de las zonas donde más varía la temperatura, debido a que queda expuesta al aire del ambiente cada vez que abrimos la heladera. Por eso, los especialistas en seguridad alimentaria recomiendan reservar ese sector para productos que toleren mejor estas fluctuaciones.

Con algunos cambios en la organización, es posible mantener los alimentos frescos durante más tiempo, reducir el desperdicio y mejorar la seguridad alimentaria.

Por qué no todos los alimentos deben guardarse en la puerta de la heladera

A diferencia de los estantes interiores, donde la temperatura suele mantenerse más estable, la puerta experimenta cambios frecuentes cada vez que se abre.

Según las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la heladera debe mantenerse a una temperatura de 4 °C o menos para conservar correctamente los alimentos perecederos.

Cuando un producto necesita refrigeración constante, guardarlo en la puerta puede exponerlo a temperaturas menos estables.

Los 7 alimentos que conviene evitar guardar en la puerta de la heladera

1. Leche: mejor en un estante interior

Aunque muchas heladeras tienen compartimentos especialmente diseñados para botellas, la leche se conserva mejor en los estantes interiores, donde la temperatura es más constante.

Esto resulta especialmente importante una vez abierto el envase.

Lo ideal es mantenerla bien cerrada y devolverla rápidamente a la heladera después de utilizarla.

2. Huevos: el error más frecuente

En algunos modelos, la puerta incluye una bandeja destinada a los huevos. Sin embargo, no es el lugar más recomendable para conservarlos.

Los cambios de temperatura pueden afectar su conservación.

Lo aconsejable es guardarlos en su envase original, sobre un estante interior, y seguir las indicaciones de refrigeración del producto.

3. Yogures: necesitan frío constante

Los yogures y otros productos lácteos refrigerados deben mantenerse a una temperatura estable.

Por eso, conviene colocarlos en un estante interior y evitar dejarlos durante períodos prolongados fuera de la heladera.

También es importante respetar la fecha de vencimiento y las recomendaciones del fabricante.

4. Quesos frescos: cuidado con la temperatura

La ricota, el queso crema y otros quesos frescos contienen una elevada proporción de humedad y requieren refrigeración adecuada.

La puerta no es el mejor lugar para almacenarlos, especialmente una vez abiertos.

Se recomienda guardarlos en recipientes cerrados o conservarlos en su envase original, siguiendo las instrucciones del producto.

5. Carnes crudas: nunca en la puerta

Las carnes crudas, el pollo y el pescado necesitan una refrigeración constante para reducir los riesgos asociados con el crecimiento de microorganismos.

Deben colocarse en la zona más fría indicada por el fabricante de la heladera, preferentemente en el estante inferior, dentro de recipientes cerrados que eviten derrames sobre otros alimentos.

6. Fiambres y embutidos refrigerados

El jamón cocido, la pechuga de pavo y otros fiambres que requieren refrigeración tampoco deberían guardarse en la puerta.

Una vez abiertos, es importante mantenerlos bien protegidos, respetar sus plazos de conservación y evitar que permanezcan a temperatura ambiente.

7. Sobras de comida y preparaciones caseras

Las comidas cocidas, las salsas caseras y las preparaciones que contienen ingredientes perecederos necesitan conservarse en recipientes cerrados y a temperaturas seguras.

Lo ideal es ubicarlas en los estantes interiores y refrigerarlas dentro de las dos horas posteriores a su preparación, o antes si hace mucho calor.

Qué alimentos sí se pueden guardar en la puerta de la heladera

Aunque no es el sector ideal para los productos más perecederos, la puerta puede aprovecharse para alimentos que toleran mejor pequeñas variaciones de temperatura.

Entre ellos se encuentran:

Mostaza y kétchup , siguiendo las indicaciones del envase.

, siguiendo las indicaciones del envase. Salsas comerciales de larga conservación , siempre que el fabricante permita refrigerarlas allí.

, siempre que el fabricante permita refrigerarlas allí. Mermeladas y conservas comerciales , según sus condiciones de almacenamiento.

, según sus condiciones de almacenamiento. Bebidas y agua, que no necesitan una temperatura tan estable como los lácteos.

Es importante recordar que no todos los aderezos tienen los mismos requisitos: las salsas caseras, por ejemplo, pueden necesitar cuidados especiales.

Cómo organizar la heladera para conservar mejor los alimentos

Una buena organización no solo ayuda a encontrar rápidamente lo que buscamos, sino que también contribuye a mantener la cadena de frío.

Para aprovechar mejor el espacio, conviene seguir estas recomendaciones:

Estantes superiores e intermedios: leche, yogures, quesos, comidas listas para consumir y otros productos refrigerados.

leche, yogures, quesos, comidas listas para consumir y otros productos refrigerados. Estante inferior: carnes, pollo y pescado crudos, siempre en recipientes cerrados para evitar contaminación cruzada.

carnes, pollo y pescado crudos, siempre en recipientes cerrados para evitar contaminación cruzada. Cajones: frutas y verduras, ajustando la humedad según el tipo de alimento y las características del equipo.

frutas y verduras, ajustando la humedad según el tipo de alimento y las características del equipo. Puerta: bebidas, condimentos y productos que toleran mejor las variaciones de temperatura.

También es fundamental evitar sobrecargar la heladera, ya que el aire frío necesita circular para mantener una temperatura uniforme.

El pequeño cambio que puede ayudar a que la comida dure más

Reorganizar la heladera es una tarea sencilla que puede mejorar la conservación de los alimentos.

Además de elegir correctamente dónde guardar cada producto, conviene controlar la temperatura con un termómetro, mantener la puerta cerrada el mayor tiempo posible y revisar periódicamente los vencimientos.

La recomendación principal es mantener el interior a 4 °C o menos y el freezer a aproximadamente -18 °C.

Cambiar de lugar la leche, los huevos y los productos más perecederos puede ser un primer paso para conservar mejor los alimentos y evitar desperdicios innecesarios.