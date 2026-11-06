La tendencia que llegó a las heladeras: cómo usar frascos, colores y organizadores para que se vean impecables

La decoración del hogar ya no termina en el living, el dormitorio o la cocina. Ahora también llegó al interior de la heladera. Una tendencia conocida como fridgescaping propone transformar este electrodoméstico cotidiano en un espacio ordenado, atractivo y lleno de detalles, donde los alimentos se convierten en protagonistas de una composición digna de una revista de decoración.

Según publicaciones de Para Ti y Cadena 3, esta tendencia ganó popularidad en redes sociales como Instagram y TikTok, donde los usuarios comparten imágenes de heladeras organizadas con frascos de vidrio, recipientes transparentes, frutas de colores y una distribución cuidadosamente pensada.

Qué es el fridgescaping, la tendencia que transforma el interior de la heladera

El término fridgescaping surge de la combinación de las palabras inglesas fridge (heladera) y landscaping (paisajismo).

La propuesta consiste en organizar y decorar el interior de la heladera como si se tratara de un pequeño espacio de diseño, prestando atención a los colores, las texturas y la disposición de cada alimento.

En sus versiones más llamativas, algunas personas incorporan flores, pequeños adornos y hasta objetos decorativos. Sin embargo, estos elementos pueden dificultar la limpieza y la conservación segura de los alimentos.

La alternativa más práctica es adoptar la estética del fridgescaping sin sumar objetos innecesarios, utilizando los propios alimentos, recipientes y organizadores para crear un efecto visual atractivo.

Cómo decorar la heladera con fridgescaping: 7 ideas fáciles y económicas

No hace falta comprar una heladera nueva ni invertir en organizadores costosos. Con algunos cambios sencillos es posible conseguir un resultado más prolijo y funcional.

1. Usar frascos y recipientes transparentes

Los recipientes de vidrio o plástico aptos para alimentos permiten visualizar rápidamente el contenido. Son especialmente útiles para guardar preparaciones, frutas cortadas y sobras.

Además, aportan una estética uniforme y ayudan a evitar la acumulación de envases abiertos.

2. Organizar los alimentos por categorías

Una de las claves es destinar sectores específicos para lácteos, verduras, frutas y preparaciones listas para consumir.

De esta manera, resulta más sencillo encontrar lo que se necesita y mantener el orden después de cada compra.

3. Aprovechar los colores naturales de las frutas y verduras

Las frutillas, los arándanos, las zanahorias y las verduras de hoja pueden aportar color sin necesidad de incorporar adornos.

El secreto está en utilizar recipientes adecuados y respetar las necesidades de conservación de cada alimento, en lugar de priorizar únicamente su apariencia.

4. Incorporar organizadores reutilizables

Las bandejas y cajas transparentes permiten agrupar productos pequeños y evitar que queden dispersos por los estantes.

Conviene elegir modelos fáciles de limpiar y que no impidan la circulación del aire frío.

5. Evitar los envases innecesarios

Cuando sea seguro trasladar un alimento a otro recipiente, se puede optar por envases reutilizables y bien cerrados.

Es importante conservar la información sobre fechas de vencimiento, ingredientes e instrucciones de almacenamiento.

6. Mantener una distribución visualmente despejada

Una heladera demasiado llena puede verse desordenada y dificultar el acceso a los productos.

Dejar espacio entre los recipientes no solo mejora la organización, sino que también favorece la circulación del aire frío.

7. Colocar adelante los alimentos que deben consumirse primero

Este pequeño hábito permite aprovechar mejor las compras y reducir el desperdicio.

Una buena idea es reservar un sector visible para los productos próximos a vencer y utilizarlos antes de abrir otros nuevos.

El secreto para lograr una heladera aesthetic sin comprar organizadores nuevos

Uno de los aspectos más interesantes del fridgescaping es que puede adaptarse a cualquier presupuesto.

Antes de comprar accesorios, conviene revisar qué elementos ya hay en casa.

Los frascos de vidrio reutilizables, los recipientes con tapa y las bandejas aptas para refrigeración pueden convertirse en aliados para organizar los estantes.

También es recomendable elegir una estética sencilla, con pocos tipos de recipientes y una distribución que resulte fácil de mantener.

La idea no es conseguir una heladera perfecta para una fotografía, sino crear un espacio agradable y funcional para todos los días.

Los errores que hay que evitar al decorar el interior de la heladera

Aunque el fridgescaping puede resultar atractivo, la seguridad alimentaria siempre debe estar por encima de la decoración.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda mantener la heladera a una temperatura de 4 °C o menos, evitar sobrecargar los estantes y conservar los alimentos en recipientes adecuados.

Por su parte, las recomendaciones de seguridad alimentaria también indican que las carnes crudas deben ubicarse en la parte inferior, dentro de envases que impidan derrames, para evitar que sus líquidos entren en contacto con otros alimentos.

Entre los errores que conviene evitar se encuentran:

Incorporar flores, adornos u objetos difíciles de higienizar que puedan entrar en contacto con los alimentos.

que puedan entrar en contacto con los alimentos. Dejar productos perecederos demasiado tiempo fuera de la heladera mientras se organiza o fotografía su interior.

mientras se organiza o fotografía su interior. Guardar carnes crudas junto a alimentos listos para consumir , por el riesgo de contaminación cruzada.

, por el riesgo de contaminación cruzada. Utilizar recipientes decorativos que no sean aptos para alimentos.

Llenar todos los espacios, impidiendo que circule correctamente el aire frío.

La recomendación es combinar la estética con una organización que facilite la limpieza, el control de las fechas y la conservación.

Fridgescaping: una tendencia que combina decoración, orden y practicidad

El atractivo del fridgescaping está en convertir una tarea cotidiana en una experiencia más agradable.

Abrir la heladera y encontrar los alimentos visibles, organizados y correctamente conservados puede facilitar la preparación de las comidas y ayudar a identificar qué productos están disponibles.

No se trata de llenar los estantes de adornos ni de conseguir una imagen perfecta para las redes sociales. La versión más útil de esta tendencia apuesta por la sencillez, los recipientes reutilizables y una distribución funcional.

Con pequeños cambios y sin grandes gastos, la heladera también puede convertirse en un espacio ordenado, práctico y visualmente atractivo, manteniendo siempre como prioridad la conservación segura de los alimentos.