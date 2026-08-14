Cómo hacer torta de manzana con masa brioche: el truco para una textura perfecta
Esta receta de torta de manzana y crema de almendras combina la técnica de la masa tipo brioche con fruta fresca, logrando un postre aireado y rendidor para la merienda.
El cruce entre la pastelería clásica francesa y los sabores hogareños encuentra en la torta de manzana con masa tipo brioche una fórmula infalible, ideal para hacer esta misma tarde.
Inspirada en las preparaciones tradicionales difundidas por el equipo gastronómico de Cocineros Argentinos, esta versión suma una delicada crema de almendras (frangipane) y fruta salteada para elevar la clásica tarta de merienda a un nivel superior, manteniendo un procedimiento accesible para hacer en casa.
Cómo hacer torta de manzana con masa brioche: ingredientes para la masa tipo brioche y el relleno
Para garantizar una miga elástica y aireada, la proporción de materia grasa y el control del leudado son determinantes. Vas a necesitar:
Masa tipo brioche:
- 500 g de harina 0000
- 250 g de manteca (a temperatura ambiente / punto pomada)
- 4 huevos
- 40 g de azúcar
- 25 g de levadura fresca
- 10 g de sal fina
- Ralladura de 1 limón
Crema de almendras:
- 100 g de manteca blanda
- 100 g de azúcar impalpable
- 100 g de polvo de almendras (o harina de almendras)
- 20 g de fécula de maíz
- 1 huevo
- Esencia de almendras a gusto
Armado y terminación:
- 4 manzanas medianas (cubeteadas y salteadas previamente en manteca)
- 150 g de frutos secos picados (almendras y nueces)
- Canela en polvo a gusto
- Azúcar impalpable para espolvorear
Paso a paso: cómo preparar la masa tipo brioche y armar la torta de manzana
- Amasado: en un bol amplio, integrar la harina con la sal, el azúcar y la levadura desgranada. Sumar los huevos de a uno y la ralladura de limón. Amasar hasta formar un bollo homogéneo.
- Incorporación de grasa: añadir la manteca pomada en dos o tres tandas. Continuar el amasado enérgico hasta que la masa absorba toda la grasa y quede lisa, elástica y brillante. Tapar y dejar reposar a temperatura ambiente hasta que duplique su volumen.
- Elaboración de la crema: batir la manteca con el azúcar impalpable hasta blanquear. Agregar el huevo, la esencia, la fécula de maíz y el polvo de almendras. Mezclar hasta homogeneizar y reservar en heladera.
- Estirado y relleno: desgasificar el bollo sobre la mesada y estirar en forma rectangular (unos 8 a 10 mm de espesor). Esparcir la crema de almendras de manera uniforme, distribuir las manzanas salteadas, los frutos secos y la canela.
- Trenzado y segundo leudado: enrollar la masa sobre sí misma para formar un cilindro. Realizar un corte longitudinal o trenzado simple y acomodar en molde enmantecado. Dejar levar nuevamente tapada hasta que aumente un 50% de su tamaño.
- Cocción: hornear a 160°C durante aproximadamente 30 a 35 minutos, hasta notar la superficie dorada y firme al tacto. Retirar, dejar enfriar sobre rejilla y terminar con azúcar impalpable tamizada.
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