No tires más los carozos de aceituna: el «tesoro» oculto en tu cocina que pocos aprovechan

Si sos de los que terminan la picada y tiran los carozos de aceituna a la basura, frená todo: estás desperdiciando un material que las empresas de energía y diseño ya consideran «oro orgánico». Por su dureza extrema y su capacidad para aguantar el calor, estos carozos pueden convertirse en el mejor salvamanteles térmico que hayas tenido.

Acá te explicamos por qué son un tesoro y cómo hacer tu propio «apoya ollas» casero en pocos pasos.

Carozos de aceitunas: ¿por qué son mejores que cualquier material comprado?

Los carozos de aceituna no son simples semillas; son pequeñas piezas de ingeniería natural:

Aguantan todo: Tienen una dureza increíble y no se quiebran.

Tienen una dureza increíble y no se quiebran. Aislantes naturales: Resisten temperaturas altísimas sin quemarse ni pasar el calor a la mesa.

Resisten temperaturas altísimas sin quemarse ni pasar el calor a la mesa. No huelen mal: Al tener baja porosidad, no absorben olores ni humedad.

Al tener baja porosidad, no absorben olores ni humedad. Son eternos: Un objeto hecho con carozos te puede durar años y es 100% biodegradable.

Paso a paso: cómo fabricar tu salvamanteles térmico con carozos de aceitunas

No necesitás ser un experto en manualidades. Con lo que tenés en casa, lo armás en una tarde.

1. Limpieza fundamental: Herví los carozos durante 10 minutos. Esto es clave para sacarles cualquier resto de sal, aceite o grasa. Después, dejalos secar muy bien al sol o cerca de una fuente de calor.

2. El armado:

Buscá un retazo de tela resistente (puede ser arpillera, lienzo o un jean viejo que ya no uses).

que ya no uses). Cortá dos cuadrados o círculos del mismo tamaño.

Cose tres de los cuatro lados para formar una «bolsita».

3. El relleno: Poné una capa uniforme de carozos dentro de la tela. No la llenes a reventar; la idea es que queden planos para que la olla apoye firme.

4. El cierre: Cose el lado que falta (si podés, hacé doble costura). ¡Listo! Ya tenés un protector de mesa rústico, ecológico y que no te costó ni un peso.

¿Qué otros usos podés darles?

Si te sobraron carozos, no los tires. También sirven para: