Ni huevo duro ni zanahoria: el relleno para el matambre que es furor para Fin de año

En la mesa navideña argentina, el matambre relleno es una de esas opciones que nunca falla. Aunque su receta clásica resiste al paso del tiempo, en los últimos meses comenzó a ganar lugar una variante que cambia el relleno típico y se perfila como una de las opciones más elegidas para esta Navidad.

Se trata del matambre relleno de queso y espinaca. A diferencia del relleno tradicional, que incluye huevo duro y zanahoria, esta alternativa es más fresca, liviana y fácil de servir para las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Por qué esta versión del matambre es una buena opción para las Fiestas

Es más liviana que la versión tradicional, ya que reemplaza el relleno de huevo duro y zanahoria por queso y espinaca.

Se puede preparar con anticipación y servir fría, ideal para las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Mantiene el sabor y el espíritu del clásico matambre arrollado, pero con un giro distinto.

Permite un corte más prolijo y una presentación más pareja en la mesa.

Para prepararlo, se utiliza una receta muy similar a la tradicional. Con tan solo cinco ingredientes, es posible preparar esta alternativa deliciosa, sencilla y rendidora práctica y sumar una versión creativa del matambre relleno a la mesa navideña.

Cómo preparar el matambre arrollado de queso y espinaca

Ingredientes

1 matambre de vaca

300 g de espinaca

200 g de queso (muzzarella, queso fresco o cremoso)

2 huevos

Sal y pimienta, a gusto

Ajo o nuez moscada (opcional)

Paso a paso

Hervir el matambre en agua con sal durante aproximadamente 1 hora, o hasta que esté tierno. Retirar y dejar entibiar.

Saltear la espinaca en una sartén hasta que se reduzca. Escurrir muy bien y picar.

Mezclar la espinaca con los huevos, sal, pimienta y, si se desea, un toque de ajo o nuez moscada.

Extender el matambre sobre una superficie plana, distribuir el relleno de espinaca y cubrir con el queso.

Arrollar con cuidado, atar con hilo de cocina y envolver en film o tela.

Cocinar nuevamente en agua hirviendo durante 30 a 40 minutos.

Retirar, dejar enfriar y llevar a la heladera varias horas antes de cortar en rodajas.

Tips finales

Escurrir bien la espinaca es clave para que el relleno no quede aguado.

El reposo en frío mejora el sabor y permite un corte más prolijo.