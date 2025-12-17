Cuál es el secreto del eclipse solar más largo: fecha y mejores vistas

Si te perdiste los últimos fenómenos celestes, agendá esta fecha: lunes 2 de agosto 2027. Los astrónomos ya han catalogado al «eclipse solar del siglo« como un evento imperdible no solo por su belleza, sino por su extraordinaria duración. Según datos de la NASA, la fase de totalidad —el momento en que la Luna bloquea por completo al Sol— alcanzará los 6 minutos y 23 segundos en su punto máximo.

Este récord lo convierte en el eclipse solar total más largo visible sobre tierra firme que ocurrirá en lo que resta del siglo XXI. La razón técnica de esta duración excepcional es una «alineación perfecta»: el evento ocurrirá cuando la Luna esté muy cerca de su perigeo (el punto más próximo a la Tierra), lo que hará que su diámetro aparente sea más grande de lo habitual, cubriendo el disco solar por más tiempo.

Mapa del eclipse solar del siglo: ¿dónde se verá mejor?

A diferencia de otros eclipses que caen en medio del océano, este cruzará zonas de fácil acceso turístico. La «franja de totalidad» (el camino de sombra) atravesará el sur de España, el norte de África y la península arábiga.

Los expertos de Time and Date y la NASA destacan estos puntos clave para la observación:

Egipto (La joya de la corona): será el epicentro mundial del evento. En la ciudad de Luxor , la totalidad durará 6 minutos y 22 segundos , ocurriendo cerca del mediodía local (13:02 hora local), lo que garantiza el Sol en lo más alto del cielo. Además, la probabilidad de nubes en el desierto egipcio en agosto es prácticamente nula.

será el epicentro mundial del evento. En la ciudad de , la totalidad durará , ocurriendo cerca del mediodía local (13:02 hora local), lo que garantiza el en lo más alto del cielo. Además, la probabilidad de nubes en el desierto egipcio en agosto es prácticamente nula. Sur de España y Gibraltar: será la puerta de entrada del eclipse en Europa . Ciudades como Cádiz, Málaga y Tarifa verán la totalidad, aunque con duraciones menores (entre 2 y 4 minutos). También será visible en los enclaves de Ceuta y Melilla .

será la puerta de entrada del en . Ciudades como verán la totalidad, aunque con duraciones menores (entre 2 y 4 minutos). También será visible en los enclaves de . Norte de África: el fenómeno recorrerá Tánger (Marruecos), Argelia, Túnez y Libia antes de cruzar el Mar Rojo hacia Jeddah y La Meca en Arabia Saudita.

Eclipse solar del siglo: seguridad visual, una regla de oro

Aunque falten dos años, la advertencia médica nunca caduca. Mirar al Sol sin protección, incluso durante las fases parciales de un eclipse, puede causar daños oculares irreversibles por la radiación ultravioleta.

Para este evento de 2027, la recomendación oficial es utilizar únicamente gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol comunes, las radiografías o los vidrios ahumados caseros no sirven y ponen en riesgo la vista. Solo durante los minutos exactos de «totalidad» (cuando el Sol está 100% cubierto) es seguro quitarse los filtros, para volver a colocárselos inmediatamente antes de que aparezca el primer rayo de luz (tercer contacto).

Eclipse solar del siglo: planificación en una carrera contra el tiempo

Aunque agosto 2027 parece lejano, la logística para este evento ya está en marcha. Debido a que Luxor y el sur de España son destinos turísticos de alta demanda en verano, la capacidad hotelera se agotará rápido.

Si tu plan es combinar historia y astronomía en el Valle de los Reyes, la sugerencia es comenzar a monitorear vuelos y alojamientos con al menos un año de antelación.