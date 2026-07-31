Caña con ruda: la tradición que vuelve cada 1° de agosto para “espantar los males”

Es una de las costumbres más arraigadas del folclore rioplatense.

La llegada de agosto vuelve a poner en escena una de las tradiciones más arraigadas del folclore rioplatense: tomar caña con ruda el primer día del mes para “espantar los males”, renovar las energías y atraer la buena fortuna.

Aunque en la actualidad se mantiene como un ritual popular y familiar, sus orígenes se remontan a las prácticas de los pueblos originarios del litoral. En esas comunidades, agosto era considerado un período de fragilidad física y espiritual, marcado por los vientos fríos, las enfermedades respiratorias y la escasez de alimentos.

Por ese motivo, se recurría a distintas plantas a las que se les atribuían propiedades protectoras. Entre ellas se encontraba la ruda, que se combinaba con una bebida alcohólica fuerte como parte de un ritual destinado a alejar enfermedades y atravesar el mes con protección.

Con el paso del tiempo, la costumbre se mezcló con creencias criollas y guaraníes y se transformó en una tradición que continúa transmitiéndose de generación en generación.

Cómo se prepara la caña con ruda

En muchas familias, la preparación comienza varios días antes del 1° de agosto. La ruda se coloca dentro de un frasco con caña blanca y se deja macerar durante un tiempo, hasta que la bebida adquiere un tono ambarino y un aroma intenso.

La tradición indica que la preparación debe estar lista para el inicio del mes y que la bebida se toma en ayunas, antes del desayuno.

Algunas personas realizan el ritual con tres sorbos, que simbolizan “la salud, el amor y la suerte”. Otras eligen tomar siete sorbos o una pequeña cantidad, con la intención de “limpiar el camino” y dejar atrás las energías negativas.

Más allá de las diferentes formas de realizarlo, el gesto mantiene un fuerte significado simbólico y representa un deseo de protección y bienestar para los meses que siguen.

Una costumbre que se comparte en todo el país

La tradición también se mantiene viva en comercios, ferias, bares y reuniones comunitarias, donde la caña con ruda se comparte como un acto colectivo de protección y pertenencia.

En distintas regiones del país, especialmente en el Litoral y el Norte, la bebida conserva un importante componente ritual. En provincias como Corrientes y Santa Fe forma parte del calendario cultural y de las costumbres populares vinculadas al comienzo de agosto.

La Patagonia no queda afuera de esta práctica. Es una tradición y la resignificaron como una forma de mantener vivas las prácticas ancestrales.

El significado detrás del ritual

La ruda fue valorada históricamente por diferentes usos tradicionales. Sin embargo, la caña con ruda no se consume por sus posibles efectos medicinales, sino por su significado cultural y simbólico.

Su consumo debe ser moderado y responsable, ya que la ruda puede resultar tóxica en cantidades elevadas y no es adecuada para todas las personas.

Para muchos, tomar caña con ruda es una forma de comenzar agosto con una intención positiva. Para otros, representa un vínculo con las tradiciones y las raíces culturales de los pueblos que habitaron estas tierras antes de la modernidad.

Cada 1° de agosto, la bebida vuelve a circular en casas, mercados, bares y reuniones familiares como una muestra de que las tradiciones populares todavía conservan un lugar en la vida cotidiana.