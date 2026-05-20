Pan de maní: la receta fácil y distinta para tener siempre algo rico en casa

El pan de maní se convirtió en una de esas recetas ideales para quienes buscan preparar algo casero, simple y diferente para desayunos, meriendas o snacks. Con pocos ingredientes y una textura húmeda y esponjosa, esta opción combina el sabor intenso del maní con una preparación práctica que puede resolverse en pocos pasos.

Además, es una receta versátil: puede hacerse con azúcar tradicional, mascabo o incluso edulcorante, adaptándose a distintos gustos y estilos de alimentación.

Qué ingredientes lleva el pan de maní

Para preparar esta receta se necesita:

1 taza de leche descremada

2 huevos grandes

2/3 taza de azúcar granulada o edulcorante a gusto

o edulcorante a gusto 1 taza de mantequilla de maní

1 cucharadita de sal

1 cucharada de levadura en polvo

1 + 3/4 tazas de harina (la que uses habitualmente)

Cómo preparar el pan de maní paso a paso

La preparación es muy simple y no requiere técnicas complicadas.

Primero hay que colocar en la licuadora:

leche,

huevos,

azúcar o edulcorante,

mantequilla de maní.

Luego se agregan el resto de los ingredientes y se procesa hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.

Una vez lista, la preparación se vuelca en un molde para pan previamente rociado con spray vegetal o en un molde de silicona.

Finalmente, se cocina en horno medio durante aproximadamente 50 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un cuchillo o palillo salga seco.

El tip que mejora todavía más el sabor

Uno de los secretos de esta receta es reemplazar el azúcar blanca por azúcar mascabo, que aporta un sabor más profundo y una textura aún más húmeda.

También puede sumarse:

chips de chocolate,

nueces,

semillas,

o una cucharadita de canela para darle otra vuelta de sabor.

Por qué esta receta se volvió tan popular

Además de ser fácil y rendidora, el pan de maní se volvió una opción muy elegida porque puede conservarse varios días y funciona tanto para desayunos como para meriendas rápidas.

Su textura suave y el sabor intenso del maní lo convierten en una alternativa distinta a los budines clásicos y perfecta para quienes buscan recetas caseras con ingredientes simples.