Contrabandeaba figuritas del Mundial 2026 desde Chile y volcó en la Ruta 7 de Mendoza: millonario secuestro

Un vuelco con un final inesperado se produjo este miércoles por la madrugada sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Punta de Vacas de Mendoza. Un hombre escapó de un control de Gendarmería y terminó despistando pocos kilómetros después. Luego, los efectivos se sorprendieron al constatar que el conductor contrabandeaba una millonaria cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026.

Medios locales indicaron que el episodio ocurrió cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional observaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas. Los agentes le ordenaron detenerse, pero el conductor evadió el control y continuó por la Ruta 7 hasta perder el dominio del vehículo.

Volcó en Mendoza y descubrieron un cargamento ilegal de figuritas del Mundial 2026

El vuelco ocurrió pocos kilómetros después del control, en un tramo de Alta Montaña cercano a Punta de Vacas, localidad ubicada a unos 35 kilómetros del paso internacional Cristo Redentor. Los efectivos montaron un operativo de prevención vial y asistieron al conductor, que había quedado atrapado dentro del auto.

Durante la inspección del vehículo, los gendarmes detectaron cajas con álbumes y figuritas del Mundial 2026 que habían ingresado desde Chile sin declarar. Según trascendió, la mercadería estaba valuada en $17.666.843.

Fotos: gentileza.

Los efectivos también constataron que el conductor presentaba signos de ebriedad. La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en el caso y ordenó el secuestro de la mercadería, del vehículo y el traslado del hombre- de nacionalidad peruana- a la Comisaría 23.

Según publicaron medios mendocinos, la carga quedó a disposición de la Dirección General de Aduanas y se dispusieron actuaciones complementarias para determinar el destino de la mercadería.