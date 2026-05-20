TanGo Energy iniciará la perforación de sus primeros pozos en Vaca Muerta a finales de 2026

Plan de expansión La compañía proyecta una inversión inicial de US$66 millones para el desarrollo piloto y apunta a perforar hasta 250 pozos en el largo plazo. Fotos Emiliano Ortíz.

El CEO de TanGo Energy Argentina, Pablo Iuliano, participó de las 13° Jornada de Energía organizadas por Diario RÍO NEGRO, donde detalló los planes de expansión de la compañía en Vaca Muerta y confirmó que la empresa busca adelantar inversiones para iniciar en 2026 la perforación de sus primeros pozos en Río Negro.

Durante su exposición en el Centro de Convenciones Domuyo, Iuliano explicó que su regreso a la Cuenca Neuquina está ligado a la oportunidad que representa Vaca Muerta. En ese marco, destacó que la compañía apuesta a expandir la frontera productiva del shale hacia Río Negro.

En los últimos meses, la empresa obtuvo de parte de la provincia de Río Negro tres concesiones de explotación no convencional sobre áreas de Vaca Muerta y avanzó con la presentación de un plan piloto para su desarrollo.

TanGo avanza con un plan de inversión de US$66 millones

“Hay mucho valor ahí y presentamos un plan piloto para obtener tres concesiones en áreas claves”, sostuvo Iuliano. Según explicó, la cercanía entre los bloques representa una ventaja estratégica para el proyecto.

“Las tres áreas están juntas, eso nos ayuda en la logística. Tenemos que ser muy eficientes en lo que hacemos y eso nos permite pensar en un proyecto único para explotar Vaca Muerta”, señaló.

El plan inicial contempla una inversión de US$66 millones para la perforación de seis pozos durante los próximos cinco años. Aunque originalmente el objetivo era comenzar en 2027 con los dos primeros pozos, la compañía adelantó ese cronograma y ahora trabaja para concretar sus primeras perforaciones a finales de 2026.

Fotos Emiliano Ortíz.

“Vamos a adelantar esa inversión y vamos a realizar nuestros primeros pozos en 2026. Estamos trabajando para eso”, afirmó.

Además, detalló que la empresa proyecta un esquema que busca maximizar la eficiencia operativa y competitividad. “Tenemos que ser muy competitivos, muy ágiles y esa es nuestra tradición”, remarcó.

A largo plazo, TanGo Energy diseñó un ambicioso plan de inversión que podría alcanzar los US$3.000 millones, con el objetivo de perforar hasta 250 pozos y alcanzar una producción cercana a los 50.000 barriles diarios. La meta final es conformar una plataforma exportadora que permita escalar hasta los 60.000 barriles por día.

En ese sentido, Iuliano indicó que durante los primeros años la empresa prevé inversiones cercanas a US$250 millones anuales para sostener el desarrollo y que presentarán un RIGI como parte de esa estrategia.

El foco también está en el convencional en Neuquén, Río Negro y Mendoza

Además del desarrollo no convencional, TanGo Energy mantiene actividad en el segmento convencional. La compañía opera 14 bloques en Neuquén, Mendoza y Río Negro, donde busca seguir mejorando la eficiencia y aumentar la producción.

Iuliano explicó que actualmente cuentan con cerca de 200 pozos para reactivar y que también analizan oportunidades de expansión en nuevas áreas dentro de esas provincias.

Consultado sobre los principales desafíos para la compañía y para Vaca Muerta, el CEO mencionó tres ejes: el crecimiento acelerado de la cuenca, la incorporación de inteligencia artificial y la necesidad de sostener reglas de juego claras para el sector energético.

“El crecimiento de la cuenca es el desafío más importante. Tenemos años de experiencia y pensamos que vamos a acelerar mucho más de lo que venimos haciendo”, sostuvo.

Sobre la IA, destacó que su implementación puede marcar un cambio profundo en la industria. “El uso de la inteligencia artificial marca un antes y un después. Resolver problemas complejos al ritmo de la IA puede resultar muy positivo y nos puede ayudar a gestionar de una manera mejor”, afirmó.

Finalmente, remarcó la necesidad de consolidar una visión de largo plazo para el desarrollo energético argentino. “Tenemos que seguir pensando que Vaca Muerta es una política de Estado”, concluyó.

Seguí la cobertura de las 13° Jornada de Energía de Diario RÍO NEGRO

El evento puede seguirse por los canales de stream en vivo, a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=P0p6hovmyZ8 .

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.