«Vaca Muerta se compara con los mejores hubs de Norteamérica»: Chevron ratificó su apuesta por la productividad en Argentina

La ejecutiva destacó que la demanda global sigue creciendo y planteó que el desafío es posicionar a Argentina como un exportador confiable dentro del mercado energético internacional. Florencia Salto.

La country manager de Argentina de Chevron, Ana Simonato, fue una de las expositoras destacadas de las13° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO, que se desarrollan en Neuquén. Durante su participación, repasó los desafíos y oportunidades que enfrenta la compañía en el país, con foco en la mejora de la eficiencia operativa y la competitividad de sus desarrollos en Vaca Muerta.

La firma proyecta para el próximo año una mejora sustancial en sus procesos locales, con el objetivo dereducir la brecha de costos entre las operaciones en Argentina y la cuenca de Permian, considerada uno de los principales referentes de productividad en la industria hidrocarburífera de Estados Unidos.

Chevron ratificó su apuesta en Vaca Muerta

En ese contexto, Chevron ratificó su apuesta por el desarrollo de los recursos no convencionales en Vaca Muerta, donde mantiene una fuerte presencia desde hace años a través de actividades de exploración, producción y expansión de hidrocarburos, consolidándose como uno de los actores clave en el crecimiento del shale argentino.

Durante su presentación, Simonato remarcó que el foco principal de la compañía está puesto en sostener operaciones competitivas a largo plazo, en un escenario donde la previsibilidad y los marcos regulatorios resultan claves para atraer inversiones internacionales.

Con una trayectoria de más de 25 años en Argentina, donde inició su desarrollo junto a YPF, Chevron mantiene una presencia consolidada en el país y produce alrededor de 30.000 barriles diarios en Vaca Muerta.

Según Simonato, para la empresa el portafolio global de activos es un eje central de decisión y cada oportunidad de inversión debe demostrar competitividad sostenida en el tiempo.

“La previsibilidad es fundamental, mucho más cuando competís a nivel internacional. Existen distintos marcos regulatorios que deben ser tenidos en cuenta”, señaló.

Productividad y competitividad: el eje del desarrollo

Foto Florencia Salto.

Consultada sobre la calidad de la roca en Vaca Muerta, la ejecutiva destacó que la productividad de los pozos es comparable con los mejores hubs de Norteamérica. “La productividad es excelente. El desafío no está en la roca”, afirmó.

En esa línea, explicó que el principal reto está vinculado a la competitividad integral del desarrollo, especialmente en la reducción de costos, la incorporación de tecnología y la mejora en la cadena de servicios.

“El foco está en competitividad, tecnología y diversidad de servicios. Cuando mirás la competitividad de servicios aparecen curvas de aprendizaje que mejoran las condiciones de perforación en tiempo y gastos”, sostuvo.

Además, indicó que la industria logró mantener mejoras importantes en eficiencia en los últimos años, con reducciones de costos cercanas al 80% en determinados procesos.

Chevron también avanza en esquemas de estandarización para optimizar diseños de perforación y mejorar la competitividad operativa.

“La estandarización nos permite sostener eficiencia y reducir costos en el tiempo”, indicó.

Infraestructura, RIGI y reglas claras

Consultada sobre la posibilidad de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Simonato confirmó que la compañía analiza ese camino como parte de su estrategia de crecimiento.

“La infraestructura es algo primordial. Hay planes de crecimiento y estamos trabajando nuestras adhesiones al RIGI”, explicó.

En ese marco, consideró que para que Argentina logre consolidarse como exportador energético es necesario sostener reglas claras y previsibilidad en el largo plazo. “¿Cómo mantener los marcos regulatorios a largo plazo? Esa es una de las premisas claves. Son condiciones que se deben sostener en el tiempo”, remarcó.

También valoró algunas de las medidas económicas impulsadas para el sector. “Estamos contentos con cómo la administración está fomentando medidas macroeconómicas y herramientas como el RIGI para el upstream”, afirmó.

Y dejó una de las definiciones más fuertes de su presentación: “No es que Argentina esté de moda; hoy están dadas las condiciones para invertir. Es el tiempo indicado de la inversión”.

El contexto global y el rol de Argentina

Sobre la volatilidad internacional y cómo impacta en la toma de decisiones de la industria, Simonato aseguró que el sector petrolero debe mantener disciplina de largo plazo.

“No podemos responder al ciclo de volatilidad. Necesitamos asegurar que los proyectos sean competitivos en todos los escenarios para garantizar inversiones a largo plazo”, explicó.

Además, sostuvo que el desafío de Vaca Muerta no pasa únicamente por la productividad de la roca, sino por cómo posicionar a Argentina dentro del mercado energético global.

(Foto: Florencia Salto)

“La demanda global sigue creciendo y los máximos son históricos. Tenemos que ver cómo posicionamos a Argentina como un proveedor confiable y que el producto esté bien ubicado en el mercado”, señaló.

Por último, Simonato planteó que uno de los desafíos más importantes para el desarrollo de la cuenca está vinculado a la formación de talento y a la articulación entre el sector público y privado.

En ese sentido, sostuvo que una visión de largo plazo debe contemplar infraestructura vial, desarrollo de capacidades y formación de recursos humanos.

“La parte vial también muestra cómo el sector privado y público pueden trabajar juntos para tener efectos tangibles”, destacó. Finalmente, aseguró que la capacitación será clave no solo para el crecimiento de Chevron, sino también para responder a la demanda general de toda la industria energética.

Seguí la cobertura de las 13° Jornada de Energía de Diario RÍO NEGRO

El evento puede seguirse por los canales de stream en vivo, a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=P0p6hovmyZ8 .

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.