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Hojaldre fácil para principiantes: tres recetas simples, rápidas y deliciosas

Con estas recetas simples, el hojaldre deja de ser una preparación difícil y se convierte en una alternativa práctica para cualquier momento del día.

Redacción

Por Redacción

El secreto está en no cocinar de más para que mantengan la textura crocante. Foto ilustrativa.

El secreto está en no cocinar de más para que mantengan la textura crocante. Foto ilustrativa.

El hojaldre suele parecer una preparación complicada, reservada para panaderías o cocineros expertos. Sin embargo, existen versiones fáciles y rápidas que permiten lograr masas crocantes y sabrosas en casa, incluso para quienes recién empiezan en la cocina.

Con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complejas, estas tres recetas son ideales para preparar tartas, facturas o bocados dulces y salados.

1. Hojaldre rápido clásico

Esta es la versión más simple para iniciarse. No requiere amasados extensos y se puede utilizar tanto para preparaciones dulces como saladas.

Ingredientes

  • 500 gramos de harina
  • 250 gramos de manteca fría
  • 200 ml de agua fría
  • 1 cucharadita de sal

Preparación

  1. Colocar la harina y la sal en un bowl.
  2. Agregar la manteca fría cortada en cubos y desarmarla apenas con las manos, sin integrar completamente.
  3. Incorporar el agua fría y unir hasta formar una masa.
  4. Estirar con palo de amasar y doblar en tres partes.
  5. Llevar a la heladera durante 20 minutos.
  6. Repetir el proceso de estirar y doblar tres veces más.
  7. La masa ya está lista para usar.

Este hojaldre queda ideal para tartas, empanadas gourmet o palmeritas.

2. Palmeritas dulces de hojaldre

Una de las recetas más fáciles y rendidoras para acompañar el mate o el café.

Ingredientes

  • 1 tapa de hojaldre
  • Azúcar cantidad necesaria

Preparación

  1. Espolvorear azúcar sobre la mesada.
  2. Estirar la masa y cubrir también con azúcar.
  3. Enrollar ambos extremos hacia el centro.
  4. Cortar rodajas de aproximadamente un centímetro.
  5. Colocar en una fuente para horno.
  6. Cocinar a 200 grados durante 15 a 20 minutos hasta que estén doradas.

El secreto está en no cocinar de más para que mantengan la textura crocante.

3. Hojaldritos de jamón y queso

Una opción rápida para cenas, picadas o reuniones improvisadas.

Ingredientes

  • 1 masa de hojaldre
  • 150 gramos de jamón
  • 150 gramos de queso
  • 1 huevo para pincelar

Preparación

  1. Cortar la masa en cuadrados.
  2. Colocar jamón y queso en el centro.
  3. Cerrar formando rectángulos o triángulos.
  4. Presionar los bordes con un tenedor.
  5. Pincelar con huevo.
  6. Llevar al horno fuerte durante 20 minutos.

Pueden sumarse semillas, orégano o queso rallado para darles más sabor.

Consejos para que el hojaldre salga mejor

  • Trabajar siempre con ingredientes fríos.
  • No amasar demasiado para mantener las capas.
  • Respetar los tiempos de heladera.
  • Cocinar en horno fuerte para lograr el efecto crocante.


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Receta fácil

El hojaldre suele parecer una preparación complicada, reservada para panaderías o cocineros expertos. Sin embargo, existen versiones fáciles y rápidas que permiten lograr masas crocantes y sabrosas en casa, incluso para quienes recién empiezan en la cocina.

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