Hojaldre fácil para principiantes: tres recetas simples, rápidas y deliciosas

El secreto está en no cocinar de más para que mantengan la textura crocante. Foto ilustrativa.

El hojaldre suele parecer una preparación complicada, reservada para panaderías o cocineros expertos. Sin embargo, existen versiones fáciles y rápidas que permiten lograr masas crocantes y sabrosas en casa, incluso para quienes recién empiezan en la cocina.

Con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complejas, estas tres recetas son ideales para preparar tartas, facturas o bocados dulces y salados.

1. Hojaldre rápido clásico

Esta es la versión más simple para iniciarse. No requiere amasados extensos y se puede utilizar tanto para preparaciones dulces como saladas.

Ingredientes

500 gramos de harina

250 gramos de manteca fría

200 ml de agua fría

1 cucharadita de sal

Preparación

Colocar la harina y la sal en un bowl. Agregar la manteca fría cortada en cubos y desarmarla apenas con las manos, sin integrar completamente. Incorporar el agua fría y unir hasta formar una masa. Estirar con palo de amasar y doblar en tres partes. Llevar a la heladera durante 20 minutos. Repetir el proceso de estirar y doblar tres veces más. La masa ya está lista para usar.

Este hojaldre queda ideal para tartas, empanadas gourmet o palmeritas.

2. Palmeritas dulces de hojaldre

Una de las recetas más fáciles y rendidoras para acompañar el mate o el café.

Ingredientes

1 tapa de hojaldre

Azúcar cantidad necesaria

Preparación

Espolvorear azúcar sobre la mesada. Estirar la masa y cubrir también con azúcar. Enrollar ambos extremos hacia el centro. Cortar rodajas de aproximadamente un centímetro. Colocar en una fuente para horno. Cocinar a 200 grados durante 15 a 20 minutos hasta que estén doradas.

El secreto está en no cocinar de más para que mantengan la textura crocante.

3. Hojaldritos de jamón y queso

Una opción rápida para cenas, picadas o reuniones improvisadas.

Ingredientes

1 masa de hojaldre

150 gramos de jamón

150 gramos de queso

1 huevo para pincelar

Preparación

Cortar la masa en cuadrados. Colocar jamón y queso en el centro. Cerrar formando rectángulos o triángulos. Presionar los bordes con un tenedor. Pincelar con huevo. Llevar al horno fuerte durante 20 minutos.

Pueden sumarse semillas, orégano o queso rallado para darles más sabor.

Consejos para que el hojaldre salga mejor