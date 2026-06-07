Hojaldre fácil para principiantes: tres recetas simples, rápidas y deliciosas
Con estas recetas simples, el hojaldre deja de ser una preparación difícil y se convierte en una alternativa práctica para cualquier momento del día.
El hojaldre suele parecer una preparación complicada, reservada para panaderías o cocineros expertos. Sin embargo, existen versiones fáciles y rápidas que permiten lograr masas crocantes y sabrosas en casa, incluso para quienes recién empiezan en la cocina.
Con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complejas, estas tres recetas son ideales para preparar tartas, facturas o bocados dulces y salados.
1. Hojaldre rápido clásico
Esta es la versión más simple para iniciarse. No requiere amasados extensos y se puede utilizar tanto para preparaciones dulces como saladas.
Ingredientes
- 500 gramos de harina
- 250 gramos de manteca fría
- 200 ml de agua fría
- 1 cucharadita de sal
Preparación
- Colocar la harina y la sal en un bowl.
- Agregar la manteca fría cortada en cubos y desarmarla apenas con las manos, sin integrar completamente.
- Incorporar el agua fría y unir hasta formar una masa.
- Estirar con palo de amasar y doblar en tres partes.
- Llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Repetir el proceso de estirar y doblar tres veces más.
- La masa ya está lista para usar.
Este hojaldre queda ideal para tartas, empanadas gourmet o palmeritas.
2. Palmeritas dulces de hojaldre
Una de las recetas más fáciles y rendidoras para acompañar el mate o el café.
Ingredientes
- 1 tapa de hojaldre
- Azúcar cantidad necesaria
Preparación
- Espolvorear azúcar sobre la mesada.
- Estirar la masa y cubrir también con azúcar.
- Enrollar ambos extremos hacia el centro.
- Cortar rodajas de aproximadamente un centímetro.
- Colocar en una fuente para horno.
- Cocinar a 200 grados durante 15 a 20 minutos hasta que estén doradas.
El secreto está en no cocinar de más para que mantengan la textura crocante.
3. Hojaldritos de jamón y queso
Una opción rápida para cenas, picadas o reuniones improvisadas.
Ingredientes
- 1 masa de hojaldre
- 150 gramos de jamón
- 150 gramos de queso
- 1 huevo para pincelar
Preparación
- Cortar la masa en cuadrados.
- Colocar jamón y queso en el centro.
- Cerrar formando rectángulos o triángulos.
- Presionar los bordes con un tenedor.
- Pincelar con huevo.
- Llevar al horno fuerte durante 20 minutos.
Pueden sumarse semillas, orégano o queso rallado para darles más sabor.
Consejos para que el hojaldre salga mejor
- Trabajar siempre con ingredientes fríos.
- No amasar demasiado para mantener las capas.
- Respetar los tiempos de heladera.
- Cocinar en horno fuerte para lograr el efecto crocante.
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