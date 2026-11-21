El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos y alcanzó el viernes su nivel más alto en los últimos doce meses, al ubicarse por encima de los 1.070 puntos. La escalada coincidió con una suba del dólar mayorista, que llegó a un nuevo máximo nominal, en medio de una mayor demanda de cobertura cambiaria y de una discusión electoral que comienza a proyectarse hacia 2027.

Riesgo país por encima de los 1.000 puntos

El deterioro financiero responde a una combinación de factores: incertidumbre política, debilidad de la actividad económica, dificultades para acumular reservas y un contexto internacional menos favorable. La presión sobre los dólares disponibles también se explica por la demanda para importaciones, turismo, ahorro y cobertura, en un año previo a fuertes compromisos de deuda en moneda extranjera.

Citado por NA, el economista Federico Pellegrini advirtió sobre el atraso cambiario y señaló que, entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre, el dólar subió casi 17% en Brasil, frente al 2,3% en Argentina. Esa diferencia encarece los productos locales y afecta la competitividad exportadora y de las empresas que enfrentan importaciones. “El dólar barato nos está saliendo caro”, sostuvo.

A la incertidumbre se suma la debilidad de la actividad. En agosto, el indicador registró una caída interanual del 1,7% y una mejora mensual de apenas 0,1%. El próximo martes, el INDEC difundirá el EMAE de septiembre, un dato que podría confirmar una recesión técnica durante el tercer trimestre.

El exdirector del Banco Central, Carlos Pérez, advirtió que el estancamiento eleva el riesgo electoral y planteó la necesidad de preservar la estabilidad financiera y conseguir dólares.

Las expectativas sobre el rumbo político también impactan en los bonos. Gustavo Neffa señaló que el mercado contempla un eventual regreso del peronismo.

Con el riesgo país elevado, refinanciar vencimientos resulta más costoso. Las necesidades de dólares para 2027 podrían pasar de US$4.900 millones a US$13.200 millones. Pérez advirtió que el programa financiero previsto en julio perdió credibilidad y necesita reformularse.