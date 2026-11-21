Se cumplieron ocho días de la trágica explosión ocurrida en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, y las autoridades confirmaron que se sumaron dos nuevas muertes. Con este último dato, ya son cuatro las víctimas fatales por el hecho que dejó casi 30 heridos.

Cuatro víctimas fatales por la explosión en Remedios de Escalada

De acuerdo a la información oficial brindada por Infobae, las nuevas víctimas son dos personas que estaban internadas en un hospital de la localidad de San Justo. Se trataría de operarios de la empresa de gas que realizaba trabajos en el lugar de la explosión.

Previo a esta información, solo se habían registrado dos muertes: la del operario Marcelo García, fallecido el día de la explosión e identificado el jueves pasado, y la de Néstor Julián D’Alesandro, de 44 años. Ambos trabajaban en la distribuidora Metrogas.

D’Alesandro estaba internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la ciudad de Buenos Aires, al igual que los otros cuatro de sus compañeros que fueron alcanzados por el estallido. La noticia de la identificación de García fue confirmada por los familiares de la víctima.

El cuerpo del trabajador fue rescatado de entre los escombros por los bomberos, aunque debido al estado en el que se hallaba no pudo ser identificado de inmediato.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada y qué investigan

El estallido ocurrió durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas frente a una fiambrería. Según la información difundida por las autoridades, las tareas estaban a cargo de una cuadrilla de Exgadet, contratista de Metrogas, que trabajaba sin los planos correspondientes.

Una máquina tuneladora dañó uno de los caños cerca de las 9.44. La explosión se produjo más de una hora después, luego de que el sistema municipal de emergencias recibiera una alerta a las 10.52.

El episodio provocó la muerte de dos trabajadores de Metrogas y dejó más de 30 personas heridas. Este jueves también se conoció el fallecimiento de otro operario de la empresa, que permanecía internado con graves quemaduras.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) solicitó información a Metrogas pocas horas después del incidente. Entre la documentación requerida incluyó el plano de la red, la ubicación exacta de la rotura y detalles de los trabajos que se realizaban en ese momento.

El organismo indicó que utilizará la información reunida para reconstruir lo ocurrido, determinar posibles responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes. También informó que los resultados de la investigación quedarán a disposición de la Justicia.