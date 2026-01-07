Plantas que ahuyentan insectos: cuáles son las más efectivas para el hogar y cómo usarlas

Con la llegada del calor, los insectos como mosquitos, moscas y hormigas suelen invadir casas, patios y balcones. Frente al uso de productos químicos, cada vez más personas optan por soluciones naturales, y las plantas se posicionan como una de las alternativas más efectivas, económicas y amigables con el ambiente.

Además de decorar, muchas especies desprenden aromas o aceites esenciales que actúan como repelentes naturales, ayudando a mantener alejados a los insectos sin afectar la salud ni el entorno.

Plantas que ahuyentan insectos: las especies más efectivas para proteger el hogar de forma natural

Citronela

Es una de las plantas más conocidas para ahuyentar mosquitos. Su aroma cítrico intenso resulta muy molesto para estos insectos. Puede cultivarse en maceta o jardín y funciona mejor cerca de puertas, ventanas o espacios donde se pasa más tiempo al aire libre.

Lavanda

Además de su perfume agradable y sus flores decorativas, la lavanda ayuda a mantener alejados mosquitos, polillas y moscas. Se adapta bien a macetas y necesita buena luz solar. Sus flores secas también pueden usarse dentro del hogar, en bolsitas aromáticas.

Albahaca

Muy utilizada en la cocina, la albahaca también actúa como repelente natural, especialmente contra mosquitos y moscas. Conviene ubicarla en la cocina, el balcón o cerca de ventanas. Su aroma se intensifica al tocar sus hojas.

Menta

La menta desprende un olor fresco que resulta desagradable para insectos como hormigas, pulgones y mosquitos. Es una planta resistente y de rápido crecimiento, ideal para macetas. También puede usarse en infusión para rociar ambientes.

Romero

El romero es eficaz para repeler mosquitos y otros insectos voladores. Puede cultivarse en exterior o interior luminoso. Al igual que la lavanda, sus hojas secas pueden quemarse levemente para potenciar su efecto en espacios abiertos.

Ruda

Tradicionalmente asociada a la protección del hogar, la ruda tiene un aroma fuerte que ahuyenta insectos y algunos parásitos. Suele colocarse cerca de entradas o en patios, aunque requiere ciertos cuidados y no se recomienda manipularla en exceso.

Caléndula

Sus flores coloridas no solo embellecen jardines y balcones, sino que también ayudan a repeler insectos y plagas del suelo. Es muy usada en huertas como planta protectora.

Cómo potenciar el efecto repelente

Para que estas plantas sean realmente efectivas, los especialistas recomiendan:

Ubicarlas en zonas estratégicas como puertas, ventanas y balcones.

como puertas, ventanas y balcones. Frotar suavemente las hojas para liberar su aroma.

Mantenerlas sanas y bien cuidadas, ya que una planta fuerte produce más aceites naturales.

Complementarlas con preparados caseros, como infusiones para rociar ambientes.

Una alternativa natural y sustentable

El uso de plantas que ahuyentan insectos no solo ayuda a reducir la presencia de plagas, sino que también contribuye a crear espacios más saludables, sin químicos agresivos y con beneficios estéticos y ambientales.

Cada vez más hogares eligen estas soluciones naturales como parte de un estilo de vida más consciente y en armonía con el entorno.