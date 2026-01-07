Pocos lo saben: el truco casero que elimina los malos olores del desagüe

Los malos olores que salen del desagüe de la cocina o el baño son uno de los problemas más frecuentes en los hogares. Aunque muchas veces se recurre a productos químicos, existe un truco casero, económico y efectivo que ayuda a neutralizar el olor sin dañar las cañerías ni el ambiente.

Especialistas en limpieza doméstica coinciden en que el origen del problema suele estar en la acumulación de restos orgánicos, grasa y bacterias, algo común incluso en instalaciones nuevas.

Por qué aparece el mal olor

En la cocina, los restos de comida y la grasa se adhieren a las paredes internas del caño. En el baño, el problema suele estar vinculado a residuos de jabón, cabello y humedad constante. Con el tiempo, estos elementos generan bacterias que producen el olor desagradable.

El truco casero que realmente funciona

Qué necesitás

1 taza de bicarbonato de sodio

1 taza de vinagre blanco

Agua caliente

Paso a paso

Volcar el bicarbonato directamente en el desagüe. Agregar lentamente el vinagre blanco. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos. Enjuagar con abundante agua caliente.

La reacción entre ambos ingredientes ayuda a desprender la suciedad acumulada y neutralizar los olores, sin dañar las cañerías.

Cada cuánto conviene hacerlo

Para evitar que el problema reaparezca, se recomienda repetir este procedimiento una vez por semana en la cocina y cada 10 a 15 días en el baño.

Qué no conviene hacer

No mezclar productos químicos con este método casero.

Evitar tirar aceite o grasa caliente por el desagüe.

No usar agua hirviendo en cañerías plásticas muy antiguas.

Una solución simple y sustentable

Este truco casero no solo elimina los malos olores, sino que también previene obstrucciones, reduce el uso de químicos y cuida las instalaciones del hogar. Una alternativa simple, accesible y efectiva que cada vez más personas eligen para el mantenimiento cotidiano.