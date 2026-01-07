Pocos lo saben: el truco casero que elimina los malos olores del desagüe
Los malos olores que salen del desagüe de la cocina o el baño son uno de los problemas más frecuentes en los hogares. Aunque muchas veces se recurre a productos químicos, existe un truco casero, económico y efectivo que ayuda a neutralizar el olor sin dañar las cañerías ni el ambiente.
Especialistas en limpieza doméstica coinciden en que el origen del problema suele estar en la acumulación de restos orgánicos, grasa y bacterias, algo común incluso en instalaciones nuevas.
Por qué aparece el mal olor
En la cocina, los restos de comida y la grasa se adhieren a las paredes internas del caño. En el baño, el problema suele estar vinculado a residuos de jabón, cabello y humedad constante. Con el tiempo, estos elementos generan bacterias que producen el olor desagradable.
El truco casero que realmente funciona
Qué necesitás
- 1 taza de bicarbonato de sodio
- 1 taza de vinagre blanco
- Agua caliente
Paso a paso
- Volcar el bicarbonato directamente en el desagüe.
- Agregar lentamente el vinagre blanco.
- Dejar actuar entre 15 y 20 minutos.
- Enjuagar con abundante agua caliente.
La reacción entre ambos ingredientes ayuda a desprender la suciedad acumulada y neutralizar los olores, sin dañar las cañerías.
Cada cuánto conviene hacerlo
Para evitar que el problema reaparezca, se recomienda repetir este procedimiento una vez por semana en la cocina y cada 10 a 15 días en el baño.
Qué no conviene hacer
- No mezclar productos químicos con este método casero.
- Evitar tirar aceite o grasa caliente por el desagüe.
- No usar agua hirviendo en cañerías plásticas muy antiguas.
Una solución simple y sustentable
Este truco casero no solo elimina los malos olores, sino que también previene obstrucciones, reduce el uso de químicos y cuida las instalaciones del hogar. Una alternativa simple, accesible y efectiva que cada vez más personas eligen para el mantenimiento cotidiano.
