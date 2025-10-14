Mezclar agua oxigenada y sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve 

Los trucos caseros están ganando cada vez más lugar en las tareas domésticas. En este marco, existe uno poco conocido que tiene distintos beneficios en la limpieza del hogar: mezclar agua oxigenada y sal.

Esta combinación aprovecha el poder desinfectante del peróxido de hidrógeno y la acción abrasiva y antiséptica de la sal.

Para qué sirve la mezcla de agua oxigenada y sal

Según la experta en limpieza e influencer Andrea Díaz, esta mezcla es buena para eliminar manchas difíciles incrustada en ropa y telas blancas.

Por otro lado, también sirve para limpiar tablas de cortar y utensilios, eliminando bacterias. Además, funciona como neutralizador de olores, eliminando los malos aromas de superficies o tejidos.

Cómo preparar y usar la mezcla correctamente

Aplicar una pequeña cantidad de agua oxigenada con atomizador o frasco de sal sobre la mancha.

Dejar actuar 15–20 minutos.

Cepillar suavemente y retirar con un paño húmedo.

Secar la zona (opcionalmente con plancha).

Si bien es un truco seguro para la limpieza, es importante no mezclarlo con vinagre o amoníaco, ya que puede generar reacciones químicas peligrosas. Además, se recomienda probarlo primero en un área pequeña si se usa sobre telas de color, ya que puede decolorarlas.

“Hay que manipularlo con guantes porque el contacto directo con la piel puede causar reacciones alérgicas”, explicó la experta.